미국 대통령의 국정연설은 발언뿐 아니라 시각적 상징을 통해서도 정치 메시지가 전달되는 자리다. 지난 24일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 집권 2기 국정연설은 약 1시간48분간 이어지며 역대 최장 기록을 세웠다. 그런데, 트럼프 대통령의 ‘입’만큼이나 대중의 이목이 향한 곳이 있다. 바로 주요 참석자들의 복장이다. 올해는 말보다 더 강력한 정치적 신호가 ‘색깔’로 드러났다. 퍼스트레이디 멜라니아 트럼프와 진영 인사들은 검은 정장을 선택한 반면, 민주당 여성 의원들은 일제히 흰색 의상을 입으며 상반된 메시지를 전달했다.

멜라니아, 화려함 대신 엄숙함...“스포트라이트를 내주다”

이번 연설에서 멜라니아는 돌체엔가바나 브랜드의 검은색 바지 정장을 택했다. 흰 셔츠에 장식 없는 직선 실루엣, 넥타이만 빠진 사실상 남성 정장에 가까운 차림이었다. 이날 눈길을 끈 것은 멜라니아만이 아니었다. 부통령 부인 우샤 밴스와 보수단체 대표 에리카 커크 역시 장식 없는 블랙 바지 정장을 착용했다. 워싱턴포스트는 평소 비교적 과감한 색상이나 실루엣을 즐겨 입던 이들이 동시에 ‘무채색 수트’로 맞춘 듯 등장하자, 단순한 개인 취향이 아닌 의도된 ‘집단적 스타일 메시지’라는 해석에 힘이 실렸다.

워싱턴포스트는 멜라니아 3인방의 옷차림에 대해 “엄숙하고 절제된 직관적인 복장”이라면서 “스포트라이트를 양보했다”고 평했다. 화려한 색상이나 장식으로 존재감을 드러내기보다, 시선을 대통령에게 집중시키는 동시에 정치적 긴장 분위기를 반영하는 선택이라는 분석이다. 국정연설이 수백 명의 정치 권력이 한자리에 모이지만 실제 발언자는 대통령 한 명뿐인 특수한 무대인 점을 고려할 때 참석자들은 옷을 통해 대통령을 돋보이게 하겠다는 분명한 메시지를 전달하려 했다는 것이다.

멜라니아의 스타일 변화는 ‘이미지 재정립’의 연장선이라는 해석도 나온다. 실제로 멜라니아는 2025년 남편의 2기 취임 직후 공개된 공식 초상사진에서도 거의 동일한 스타일을 선택했다. 지난해 공개된 새 초상사진에서 멜라니아는 검은 비즈니스 수트와 흰 셔츠 차림으로 책상 위에 손을 짚고 정면을 응시하는 자세를 취했다.

BBC는 전문가 발언을 인용해 “퍼스트레이디 전통 이미지와는 다른, 권력 중심에 가까워진 메시지”로 해석했다. 미국 펜실베이니아대 미술사학자 그웬돌린 듀보이스 쇼는 사진 속 배경에 워싱턴 기념탑이 배치된 점과 강한 직선적 자세를 들어 “가정적 상징에서 벗어나 권력 중심 공간으로 이동했음을 보여주는 연출”이라고 설명했다. 그는 특히 책상 위에 단단히 손을 올린 자세가 “업무 수행 준비 상태, 즉 ‘행동하는 퍼스트레이디’ 이미지를 전달한다”고 분석했다. 실제로 멜라니아의 2017년 1기 공식 초상사진은 컬러 사진에 부드러운 미소와 여성적인 연출이 특징적이었지만, 2기 초상사진은 흑백 톤, 직선적 어깨, 강한 눈 맞춤 등 전반적으로 냉정하고 통제된 인상이 두드러진다. BBC는 “전통적으로 대통령 이미지를 부드럽게 만드는 퍼스트레이디 역할과는 다른, 기업형 권력 이미지를 강조한 스타일”이라고 해석했다.

민주당 여성들의 ‘흰색 정치’…100년 이어진 정치 연대

반면 민주당 여성 의원들은 흰색 의상을 맞춰 입으며 상반된 메시지를 전달했다. 이는 일회성 퍼포먼스가 아니라, 미국 정치에서 100년 이상 이어져 온 상징적 정치 표현으로 평가된다.

민주당 여성 의원들이 흰색 의상을 맞춰 입으며 다시 대중의 눈길을 사로잡은 건 2017년 트럼프 대통령의 첫 국정연설이었다. 당시 여성 의원들은 여성 참정권 운동가들을 기리는 의미에서 이른바 ‘서프러제트 화이트(suffragist white)’ 의상을 선택했고, 이후 주요 정치 행사에서 반복적으로 이어져 왔다.

100여 년 전 미국 여성 참정권 운동가들은 보라색·금색·흰색을 공식 상징색으로 사용했다. 특히 흰색은 ‘순수함’과 ‘정당성’을 의미하는 동시에, 당시 흑백 신문 사진에서 가장 또렷하게 드러나는 색이었기 때문에 전략적으로 선택됐다.

1912년 워싱턴에서 열린 대규모 여성 참정권 행진은 이 상징성을 대표적으로 보여줬다. 수천 명의 여성이 흰색 의상을 입고 워싱턴 중심가를 행진했는데, 노동운동가이자 변호사 이네즈 밀홀랜드 보아세뱅이 흰 말 위에서 흰 망토를 두른 채 행렬을 이끌었다. 이는 언론의 시선을 끌기 위한 시각 전략이자, 여성들이 정치적 권리를 요구하는 정당성을 강조하는 퍼포먼스였다. 미국 역사학자이자 저술가 레베카 보그스 로버츠는 워싱턴포스트에“흰색은 멀리서도 눈에 띄어 언론의 주목을 끌 수 있었고, 여성들이 자신들의 메시지를 시각적으로 전달하는 가장 효과적인 수단이었다”고 설명했다.

올해 국정연설 복장에 대해 뉴멕시코주 민주당 하원의원이자 민주당 여성 코커스 의장인 테리사 레거 페르난데스는 CBS와 인터뷰에서 “색깔 선택은 그때의 정치적 상황에 따라 달라진다”면서도 “올해 흰색은 여성의 투표권을 둘러싼 현재의 정치적 갈등을 반영한 것”이라고 밝혔다. 그는 “여성들은 투표권을 얻기 위해 행진하고 단식까지 했으며, 지금도 그 싸움은 끝나지 않았다”고 말했다.

색깔 정치 전략은 꾸준히 이어지고 있다. 민주당 여성 의원들은 2018년 ‘미투(#MeToo)’ 운동 지지 의미로 검은 옷을 입었고, 2024년에는 정책 반대 메시지를 강조하기 위해 분홍색을 선택하기도 했다. 국정연설장에서 반복되는 흰색 착장은 단순한 패션 선택이 아니라, 여성 참정권의 역사와 현재의 정치적 갈등을 동시에 환기하는 집단적 정치 표현으로 해석된다. 멜라니아의 검은 정장과 민주당 여성 의원들의 흰색 의상은 같은 공간에서 교차하며, ‘색’은 정치적 입장과 시대의 균열을 드러내는 또 하나의 ‘시각적 연설 언어’가 되고 있다.