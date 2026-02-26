창간 80주년 경향신문

행방 묘연 예비 초등생 124명 “경찰 수사 중”···해외 출국이 118명

경향신문

본문 요약

초등학교 입학을 앞두고 예비소집일에 참여하지 않고 안전이 확인되지 않은 아동이 124명에 달하고, 이 숫자가 최근 매년 늘고 있는 것으로 집계됐다.

계모와 친부의 지속적인 학대로 숨진 신원영군이 초등학교 예비소집일에 나타나지 않아 사건이 드러난 뒤 매해 취학 대상 아동의 소재 파악이 본격화됐다.

2023년에는 울산 지역 한 초등학교 예비소집에 취학대상 아동이 나타나지 않았는데, 이 아동은 생후 3개월 뒤 부모에게서 버려진 것으로 수사 결과 확인됐다.

행방 묘연 예비 초등생 124명 "경찰 수사 중"···해외 출국이 118명

입력 2026.02.26 12:00

  • 김원진 기자

일러스트 김상민 화백

일러스트 김상민 화백

초등학교 입학을 앞두고 예비소집일에 참여하지 않고 안전이 확인되지 않은 아동이 124명에 달하고, 이 숫자가 최근 매년 늘고 있는 것으로 집계됐다.

교육부는 26일 올해 초등학교 1학년 입학 대상 아동 중 소재·안전 확인이 어려운 124명에 대해 경찰에 수사의뢰했다고 밝혔다.

소재 파악이 되지 않는 아동 124명 중 해외 출국 사실이 확인된 아동은 118명이다. 나머지 6명은 국내에 있는 것으로 보고 경찰이 행방을 파악 중이다. 교육부는 해외 출국 아동 중에는 조기 유학이나 부모의 일자리와 함께 이동한 아동이 포함됐을 것으로 본다. 또 국내 거주 이주여성이 자녀를 데리고 출국한 사례 또한 적지 않을 것으로 판단한다.

행방이 파악되지 않는 취학대상 아동의 규모는 매해 증가하고 있다. 2023년 79명, 2024년 116명, 2025년 119명에 이어 올해는 124명으로 늘어나는 추세가 이어지는 중이다. 특히 해외로 나간 사실 사실까지만 확인되는 학생이 2023년 73명에서 올해 118명으로 증가했다.

초등학교 예비소집일에 불참한 아동의 소재 파악은 2017년부터 시작됐다. 계모와 친부의 지속적인 학대로 숨진 신원영군(당시 7세)이 초등학교 예비소집일에 나타나지 않아 사건이 드러난 뒤 매해 취학 대상 아동의 소재 파악이 본격화됐다. 2023년에는 울산 지역 한 초등학교 예비소집에 취학대상 아동이 나타나지 않았는데, 이 아동은 생후 3개월 뒤 부모에게서 버려진 것으로 수사 결과 확인됐다.

올해 초등학교 예비소집일은 대면으로 진행됐다. 취학대상아동이 실제 보호자와 함께 안전하게 생활하고 있는지 확인하는 과정도 이어졌다. 교육부는 예비소집에 참석하지 않은 아동은 학교와 지방자치단체가 유선·영상통화, 행정정보 공동이용을 통한 출입국 사실 확인, 거주지 방문 등으로 행방을 확인했다고 밝혔다.

댓글