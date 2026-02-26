이창용 한은 총재 “반도체 중심 성장·주가 상승에 양극화 우려”

이창용 한국은행 총재는 26일 양극화 심화 배경으로 정보기술(IT) 중심 경제 성장, 주가 상승, 인공지능(AI) 기술 발전을 꼽았다.

이 총재는 이날 오전 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%로 동결한 뒤 기자간담회를 열어 “양극화 심화에 세 가지 요인이 작동하고 있다”며 이같이 말했다.

이 총재는 “IT 중심으로 경제가 성장하고 있고, 비(非) IT 성장률은 잠재성장률보다 훨씬 낮은 상황”이라고 말했다. 한은은 이날 올해 성장률 전망치를 2.0%로 제시했다. 하지만 IT를 제외한 부분의 성장률은 1.4%로 추정됐다.

이 총재는 “주가가 굉장히 올랐는데 주식 상당 부분은 상위 소득자나 기관이 소유하고 있어 주가 상승 혜택이 소득별로 차이가 있다”고 짚었다. 이어 “AI 기술이 1년 사이 생각했던 것보다 빠른 속도로 발전하고 있다”며 “내가 살 날이 얼마 안 남은 게 다행이구나 생각도 한다”고 했다.

이 총재는 “한은이 양극화를 우려하고 중장기 해결을 위한 구조조정을 제안하기도 하지만, 금리 정책을 갖고 양극화 문제를 해결하기는 어렵다”고 말했다.