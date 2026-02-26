창간 80주년 경향신문

쿠바, 영해서 미 선적 고속정 공격 4명 사살···“테러 의도” 주장

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

쿠바 정부가 자국 영해에 진입한 미국 선적 고속정을 공격해 승선자 4명이 사망했다.

쿠바 측은 신원 확인을 위해 접근하던 자국 수비정에 고속정이 먼저 총격을 가해 대응 사격에 나섰다고 주장했다.

당시 고속정에는 미국에 거주하는 쿠바인 10명이 탑승해 있었으며, 이 가운데 4명이 사망했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

쿠바, 영해서 미 선적 고속정 공격 4명 사살···“테러 의도” 주장

입력 2026.02.26 12:55

수정 2026.02.26 13:09

펼치기/접기
  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

숨진 승선자는 미국 거주 쿠바인들

미, 마두로 체포 후 쿠바 압박 상황

루비오 “정부와 무관” 신중 입장

25일(현지시간) 쿠바 아바나 항구에 쿠바 해안경비대 선박들이 정박해 있다. 쿠바 해안경비대는 이날 미국에 등록된 고속정이 쿠바 연안 인근에서 교전하는 과정에서 4명을 사살했다고 밝혔다. AFP연합뉴스

25일(현지시간) 쿠바 아바나 항구에 쿠바 해안경비대 선박들이 정박해 있다. 쿠바 해안경비대는 이날 미국에 등록된 고속정이 쿠바 연안 인근에서 교전하는 과정에서 4명을 사살했다고 밝혔다. AFP연합뉴스

쿠바 정부가 자국 영해에 진입한 미국 선적 고속정을 공격해 승선자 4명이 사망했다.

25일(현지시간) AP통신 보도에 따르면 쿠바 당국은 이날 오전 중부 비야클라라주 카요 팔코네스 섬 인근 해상에서 국경수비대가 플로리다 선적 고속정을 향해 발포했다고 밝혔다.

쿠바 측은 신원 확인을 위해 접근하던 자국 수비정에 고속정이 먼저 총격을 가해 대응 사격에 나섰다고 주장했다. 당시 고속정에는 미국에 거주하는 쿠바인 10명이 탑승해 있었으며, 이 가운데 4명이 사망했다. 나머지 6명은 교전 중 부상한 쿠바 국경수비대 지휘관과 함께 병원으로 이송됐다.

쿠바 당국은 탑승자 다수가 범죄·폭력 전력이 있으며, 2명은 테러 관련 활동으로 지명수배 상태였다고 주장했다. 또 고속정에서 장총과 권총, 화염병, 방탄조끼 등이 발견됐다고 덧붙였다. 무장 침투를 지원하기 위해 사전에 쿠바에 입국한 인물도 체포했다고 밝혔다.

쿠바 내무부는 성명을 통해 영해 수호 의지를 강조하며 사건 경위에 대한 수사를 진행하겠다고 밝혔다.

미국 정부는 신중한 입장을 보였다. 마코 루비오 국무장관은 “쿠바 당국 발표만을 근거로 판단하지 않겠다”며 국토안보부와 해안경비대가 조사에 착수했다고 밝혔다. 또한 해당 고속정이 미국 정부와는 무관하다고 선을 그었다.

J D 밴스 부통령도 백악관이 상황을 주시하고 있다며 “우리가 우려하는 만큼 심각한 사안이 아니길 바란다”고 말했다.

이번 사건은 도널드 트럼프 행정부가 군사작전을 벌여 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 미국으로 압송한 이후 쿠바에 대한 압박 수위를 높여온 가운데 나왔다.

제임스 우스마이어 플로리다주 법무장관은 소셜미디어에서 쿠바 정부에 책임을 묻겠다고 밝혔고, 카를로스 히메네스 연방 하원의원도 “쿠바 독재 정권이 플로리다 선박을 공격했다”며 강하게 반발했다.

원유 부족 사태에 하늘길 끊긴 쿠바···미 제재로 무너질까

미국의 제재로 에너지 부족 위기에 처한 쿠바가 항공유 공급을 중단하면서 캐나다와 러시아 항공사들이 쿠바행 항공편 운항을 중단했다. 캐나다 최대 항공사 에어 캐나다는 9일(현지시간) 성명을 통해 쿠바의 원유 부족 사태로 쿠바행 항공편 운항을 중단한다고 밝혔다. 그러면서 쿠바를 방문 중인 약 3000명의 캐나다인 승객을 귀국시키기 위해 빈 비행기를 쿠바로...

https://www.khan.co.kr/article/202602101633001#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글