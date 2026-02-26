쿠바, 영해서 미 선적 고속정 공격 4명 사살···“테러 의도” 주장

숨진 승선자는 미국 거주 쿠바인들 미, 마두로 체포 후 쿠바 압박 상황 루비오 “정부와 무관” 신중 입장

쿠바 정부가 자국 영해에 진입한 미국 선적 고속정을 공격해 승선자 4명이 사망했다.

25일(현지시간) AP통신 보도에 따르면 쿠바 당국은 이날 오전 중부 비야클라라주 카요 팔코네스 섬 인근 해상에서 국경수비대가 플로리다 선적 고속정을 향해 발포했다고 밝혔다.

쿠바 측은 신원 확인을 위해 접근하던 자국 수비정에 고속정이 먼저 총격을 가해 대응 사격에 나섰다고 주장했다. 당시 고속정에는 미국에 거주하는 쿠바인 10명이 탑승해 있었으며, 이 가운데 4명이 사망했다. 나머지 6명은 교전 중 부상한 쿠바 국경수비대 지휘관과 함께 병원으로 이송됐다.

쿠바 당국은 탑승자 다수가 범죄·폭력 전력이 있으며, 2명은 테러 관련 활동으로 지명수배 상태였다고 주장했다. 또 고속정에서 장총과 권총, 화염병, 방탄조끼 등이 발견됐다고 덧붙였다. 무장 침투를 지원하기 위해 사전에 쿠바에 입국한 인물도 체포했다고 밝혔다.

쿠바 내무부는 성명을 통해 영해 수호 의지를 강조하며 사건 경위에 대한 수사를 진행하겠다고 밝혔다.

미국 정부는 신중한 입장을 보였다. 마코 루비오 국무장관은 “쿠바 당국 발표만을 근거로 판단하지 않겠다”며 국토안보부와 해안경비대가 조사에 착수했다고 밝혔다. 또한 해당 고속정이 미국 정부와는 무관하다고 선을 그었다.

J D 밴스 부통령도 백악관이 상황을 주시하고 있다며 “우리가 우려하는 만큼 심각한 사안이 아니길 바란다”고 말했다.

이번 사건은 도널드 트럼프 행정부가 군사작전을 벌여 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 미국으로 압송한 이후 쿠바에 대한 압박 수위를 높여온 가운데 나왔다.

제임스 우스마이어 플로리다주 법무장관은 소셜미디어에서 쿠바 정부에 책임을 묻겠다고 밝혔고, 카를로스 히메네스 연방 하원의원도 “쿠바 독재 정권이 플로리다 선박을 공격했다”며 강하게 반발했다.