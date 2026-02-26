“국토 정중앙에서 달맞이 축제 즐기세요”···3월 3일 양구 레포츠 공원서 열려

강원 양구문화원은 오는 3월 3일 양구읍 서천 레포츠공원 일원에서 ‘제24회 국토 정중앙 달맞이 축제’를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 축제는 정월대보름을 맞아 전통문화를 계승하고 한 해의 무사 안녕과 풍년을 기원하기 위해 마련됐다.

이날 주민기원 행사를 비롯해 달맞이, 민속놀이 경연 등 다양한 프로그램이 진행된다.

주민기원 행사는 오전 11시 양록제단에서 서흥원 양구군수와 손병진 양구문화원장 등이 참석한 가운데 주민의 안녕과 풍년 등을 기원하는 제례로 진행된다.

오후 1시부터 농악 시연으로 축제의 시작을 알리며, 이후 노인 연 높이 날리기, 마을 정중앙 윷놀이대회, 장애인 투호 놀이, 딱지치기 등 주민들이 참여하는 민속 경기가 펼쳐진다.

또 오후 1시 30분부터 5시까지 상설 체험장에서 적토마 열쇠고리, 복조리 만들기, 전통 놀이 체험활동이 이어지고, 전통 음식을 맛볼 수 있는 향토 음식점과 와플, 팝콘, 가래떡 구워 먹기 등 무료 시식 코너도 운영된다.

달맞이 행사로는 병오년 새해 소망을 담은 새해 소지 쓰기, 발광다이오드(LED)를 이용한 쥐불놀이 깡통 만들기 체험과 쥐불놀이 시연 등이 진행된다.

오후 7시에는 축제의 하이라이트인 달집태우기 행사가 열려 주민들이 함께 달집 주위를 돌며 소원을 빌고 한 해 안녕을 기원한다.

양구군 관계자는 “주민들이 마음 놓고 축제를 즐길 수 있도록 행사장 주변에 안전요원을 배치할 예정”이라고 말했다.

한편 2002년 5월 인공위성으로 측정한 결과, 동경 128도 02분 02.5초, 북위 38도 03분 37.5초에 자리 잡은 양구군 도촌리 산 48번지는 국토의 정중앙으로 확인됐다.

양구군은 2007년 이 일대 5608㎡ 부지에 별자리 자동관측 시스템 등 첨단시설을 갖춘 지하 1층, 지상 3층 규모의 국토 정중앙천문대를 건립한 데 이어 2021년 1월부터 남면의 행정구역 명칭을 ‘국토 정중앙면(國土正中央面)’으로 변경했다.