‘첫 방중’ 메르츠, 중국어 SNS 게시물···“독·중 동반자관계 심화”

본문 요약

프리드리히 메르츠 독일 총리가 중국 방문 중 소셜미디어에 잇따라 중국어 게시물을 올리며 대중 협력 의지를 강조했다.

메르츠 총리는 방중 이틀째인 이날 항저우로 이동해 중국 로봇 기업 유니트리 등을 방문할 예정이다.

프리드리히 메르츠 독일 총리가 24~26일 중국을 방문한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

'첫 방중' 메르츠, 중국어 SNS 게시물···"독·중 동반자관계 심화"

입력 2026.02.26 13:10

  • 박은경 기자

프리드리히 메르츠 독일 총리가 중국 방문 중 소셜미디어에 잇따라 중국어 게시물을 올리며 대중 협력 의지를 강조했다.

메르츠 총리는 25일 엑스에 시진핑 중국 국가주석과 악수하는 사진을 게시하며 중국어로 “거대한 기회와 중대한 책임”이라고 적었다. 이어 “시 주석과 나는 독일과 중국의 동반자 관계를 더욱 심화하기를 원한다”고 밝혔다. 그는 “국제 무역이 직면한 도전을 개방적인 시각으로 바라보고 유럽 파트너들과 긴밀히 협조하겠다”고도 덧붙였다.

앞서 리창 중국 국무원 총리와의 일정도 중국어로 소개했다. 리 총리와 의장대를 사열하는 사진과 함께 “베를린과 베이징은 약 7500㎞ 떨어져 있지만 우리는 오랫동안 이 거리를 기꺼이 넘어왔다”며 “외교·경제 관계를 유지하고 심화하려면 열린 대화 채널이 필요하다”고 밝혔다.

또 좌담회 참석 사진을 올리며 “독일과 중국은 세계 3대 경제체제 중 두 나라로서 양자 경제·무역 협력을 통해 막대한 잠재력을 발휘할 수 있다”고 강조했다.

메르츠 총리는 25일 베이징에 도착해 리창 총리와 시진핑 주석을 잇달아 만났다. 지난해 5월 취임 이후 첫 방중이다.

이번 방문에는 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 자동차 3사를 비롯해 지멘스, 아디다스, DHL, 바이엘, 코메르츠방크 등 독일 주요 기업 대표 약 30명이 동행했다.

메르츠 총리는 방중 이틀째인 이날 항저우로 이동해 중국 로봇 기업 유니트리 등을 방문할 예정이다.

독일 총리의 중국 방문…유럽 ‘디리스킹’ 전략 대신 새로운 관계 정립할까

프리드리히 메르츠 독일 총리가 24~26일 중국을 방문한다. 트럼프 행정부 출범 이후 유럽 지도자들이 그린란드와 관세 문제로 갈등을 겪으 ‘미국 의존 탈피’를 모색하는 가운데 독일 총리의 방중이 ‘디리스킹(위험회피)’으로 규정된 유럽연합(EU)의 대중국 전략에 변화를 가져올지 주목된다. 23일 도이체벨레와 로이터통신에 따르면 메르츠 총리는 지난 18일...

https://www.khan.co.kr/article/202602231644011#ENT

