본문 요약

네이버가 자체 쇼핑 애플리케이션인 네이버플러스스토어에 '쇼핑 인공지능 에이전트'를 출시했다고 26일 밝혔다.

이날 공개된 쇼핑 AI 에이전트 1.0 버전은 네이버의 방대한 데이터를 기반으로 상품 정보 요약과 비교, 리뷰 분석을 통해 이용자의 쇼핑 탐색을 지원한다.

이용자가 쇼핑 키워드를 입력하면 AI 에이전트가 작동, 쇼핑 탐색 가이드를 제시하거나 'AI에게 물어보기'를 제안하는 식이다.

이제 AI랑 대화하며 쇼핑하세요…네이버 쇼핑 앱에 ‘AI 에이전트’ 출시

입력 2026.02.26 13:33

  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이제 AI랑 대화하며 쇼핑하세요…네이버 쇼핑 앱에 ‘AI 에이전트’ 출시

네이버가 자체 쇼핑 애플리케이션인 네이버플러스스토어에 ‘쇼핑 인공지능(AI) 에이전트’를 출시했다고 26일 밝혔다.

이날 공개된 쇼핑 AI 에이전트 1.0 버전은 네이버의 방대한 데이터를 기반으로 상품 정보 요약과 비교, 리뷰 분석을 통해 이용자의 쇼핑 탐색을 지원한다.

이용자가 쇼핑 키워드를 입력하면 AI 에이전트가 작동, 쇼핑 탐색 가이드를 제시하거나 ‘AI에게 물어보기’를 제안하는 식이다.

예를 들어 이용자가 ‘소파’를 검색하면 AI 에이전트가 이용자의 쇼핑 이력을 분석해 사용 인원이나 공간 크기, 소재에 따른 다양한 구매 팁을 요약하고 적합한 브랜드를 소개한다.

더 구체적인 탐색을 필요한 때에는 AI 에이전트와 대화를 나누며 쇼핑을 이어나갈 수도 있다.

“신혼집 소파 추천해줘. 강아지와 같이 살고 있어.” 이렇게 쇼핑 목적을 밝히면 AI 에이전트가 상품 정보와 구매 후기를 분석해 여러 상품군을 탐색하고 최적화된 상품을 추천해준다.

네이버는 베타 1.0버전을 디지털과 리빙, 생활 카테고리에 먼저 제공한 뒤 상반기 중 뷰티와 식품 등으로 확대해나간다는 계획이다. AI 에이전트는 향후 실시간 쇼핑 트렌드 분석이나 연관 상품 자동 추천, 장바구니 담기 등 기능을 단계적으로 갖춰나갈 예정이다.

네이버는 이번 쇼핑 AI 에이전트가 상품 탐색부터 비교, 추천에 이르는 복잡하고 난이도 있는 과정을 효율적으로 처리하기 위해 각 과정에서 최적의 성능을 발휘하는 서브 에이전트를 유기적으로 연결했다고 설명했다. 이를 통해 서비스 운영 효율성과 수행력을 동시에 높였다는 것이다.

최수연 네이버 대표는 “쇼핑 AI 에이전트를 중심으로 커머스와 콘텐츠, 데이터를 유기적으로 연결하는 AI 융합 생태계를 통해 새로운 비즈니스와 창작 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

