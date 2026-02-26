창간 80주년 경향신문

'13개 의혹' 수사 두 달만에 소환된 김병기 "의혹 해소하고 명예 회복할 것"

경향신문

본문 요약

전직 서울 동작구의원들로부터 3000만원의 '정치헌금'을 수수했다는 혐의 등 13개 의혹으로 수사를 받는 김병기 무소속 의원이 경찰에 피의자 신분으로 출석했다.

결국 연일 터져 나오는 의혹에 김 의원이 민주당 원내대표직을 사퇴하고 탈당한 지 한 달여만인 이날에서야 첫 소환조사가 이뤄지게 됐다.

경찰이 각종 의혹이 제기된 김병기 무소속 의원에게 소환조사를 통보했지만 14일 현재까지도 김 의원 조사 소식은 '감감 무소식'이다.

'13개 의혹' 수사 두 달만에 소환된 김병기 "의혹 해소하고 명예 회복할 것"

입력 2026.02.26 13:40

  • 김태욱 기자

뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 26일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 문재원 기자

뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 26일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 문재원 기자

전직 서울 동작구의원들로부터 3000만원의 ‘정치헌금’을 수수했다는 혐의 등 13개 의혹으로 수사를 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 경찰에 피의자 신분으로 출석했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 26일 김 의원을 피의자 신분으로 소환해 조사했다고 밝혔다. 이날 조사는 지난해 9월 김 의원 차남의 특혜 취업 의혹 보도 6개월 만이자, 지난해 말부터 전직 보좌진의 폭로 등으로 김 의원 관련 의혹이 불거지기 시작한 지 두 달여 만이다. 그는 뇌물수수·직권남용·위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받고 있다.

이날 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에 나온 김 의원은 취재진에 “이런 일로 뵙게 돼 송구하게 생각한다”며 “성실하게 조사받아서 제게 제기된 모든 의혹과 음해, 말끔하게 해소하고 반드시 명예 회복하도록 하겠다”고 말했다.

지난 1월 SNS에 “제기된 의혹 중 하나도 법적 책임이 있으면 정치를 그만두겠다”고 밝혔던 김 의원은 이날도 자신에게 제기된 의혹을 “음해”라며 부인했다. 그는 ‘13개 의혹 모두를 부인하나’라는 질문에는 “성실하게 수사받겠다”고만 답했다.

그간 경찰은 김 의원 측에 돈을 건넸다는 탄원서를 쓴 전직 동작구의원 등 의혹과 관련된 약 20명을 불러 조사하고, 김 의원 사무실과 자택·동작구의회 등을 압수수색했다. 그러나 김 의원 본인에 대한 소환조사는 늦어져 ‘늑장 수사’ 비판이 나왔다. 결국 연일 터져 나오는 의혹에 김 의원이 민주당 원내대표직을 사퇴하고 탈당한 지 한 달여만인 이날에서야 첫 소환조사가 이뤄지게 됐다.

경찰은 현재 김 의원과 관련한 의혹이 크게 13개에 이르는 것으로 보고 수사 중이다. 김 의원은 정치헌금 수수 의혹 외에 배우자의 동작구의회 업무추진비 유용 및 수사 무마 청탁, 차남의 빗썸 특혜취업·숭실대 특혜 편입 등 의혹도 받는다. 전직 보좌진들의 텔레그램 대화 내용을 입수하고, 이를 박대준 전 쿠팡 대표에게 전달해 인사 불이익을 요구했다는 의혹도 수사 중이다.

경찰은 이날에 이어 오는 27일에도 김 의원을 재차 불러 조사할 예정이다. 주변인들에 대한 조사를 해온 만큼 경찰은 이틀간 조사에서 그간 제기된 김 의원 관련 의혹 전반을 들여다볼 것으로 보인다.

다만 제기된 의혹의 수가 많아 추가 소환을 할 가능성도 있다. 경찰은 필요한 경우 김 의원을 다시 부를 방침인 것으로 전해졌다.

뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 26일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 문재원 기자

뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 26일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 문재원 기자

