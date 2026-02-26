‘청년이 떠나는 대구, 바뀔 수 있을까’···‘청년정책 기본계획’ 세운 대구시

대구시는 지역 청년정책의 기본 방향과 추진 목표 등을 담은 3차 기본계획을 확정했다고 26일 밝혔다.

이번 계획에는 2030년까지 정책 목표 등이 명시됐다. ‘청년정책 기본계획’은 대구시 청년기본조례에 따라 5년마다 수립하는 법정 계획이다.

대구시는 양질의 일자리를 늘리고 문화 기반을 다지는 등 청년 정착을 뒷받침할 정책을 마련한다는 구상을 갖고 있다. 일자리·창업, 교육·직업훈련, 주거, 금융·복지·문화, 참여·기반 등 5대 전략영역, 64개 과제로 구성됐다.

시는 청년의 정주 여건을 보완하기 위해 창업생태계 등을 보완할 계획이다. 지역 고교와 대학, 기업이 동참하는 채용연계형 산학협력 모델을 구축하고 미래 첨단산업분야 이공계 연구인력을 지원할 방침이다.

청년층의 주거 안정을 위해 미분양 주택을 사들여 저렴하게 공급하는 사업과 주거·복지·고용을 연계한 통합 지원 서비스도 시행될 것으로 예상된다. 청년우대 적금 및 자립준비청년 수당 등 초기 자산형성 지원 패키지, 청년 맞춤형 심리·정서 지원, 대구형 청년문화패스 등도 추진된다.

대구지역 청년층의 유출 규모는 2021년 1만2076명에서 지난해 4664명까지 줄었지만 여전히 순유출 현상이 지속되고 있다.

대구시는 제3차 기본계획을 바탕으로 구체적인 연도별 시행계획을 세우고, 전략 영역별 맞춤형 청년정책을 체계적으로 추진할 계획이다. 이번 계획은 국내·외 정책 사례 분석과 청년 삶 실태조사, 간담회 등을 통해 수립됐다.

대구시가 지난해 7~8월 대구 거주 및 수도권 출향청년을 대상으로 벌인 실태조사 결과, 지역 정주의사 비율은 55.8%로 파악됐다. 이주 사유로는 ‘더 나은 일자리’(45.8%), ‘문화환경’(15.8%) 등이 주요 원인으로 조사됐다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “지역 청년의 실제 삶과 현장의 목소리를 정책 전반에 담아, 대구에서 살아갈 이유를 제시하고 지역 정착성을 높이는 데 중점을 뒀다”면서 “청년이 머물고 성장할 수 있는 환경을 조성해 청년과 함께 지속가능한 대구의 미래를 만들어 가겠다”고 말했다.