김동연 “전한길 대관 목적 거짓 위장···윤 어게인 집회가 어떻게 ‘순수한 가족 문화 공연’이냐”

라디오 인터뷰서 “대관 취소는 당연한 일” 강조

김동연 경기지사는 전 역사강사이자 극우 유튜버인 전한길씨가 주관하는 콘서트의 대관 승인을 취소한 것에 대해 “대관 목적을 거짓으로 위장을 했기 때문”이라고 26일 말했다.

김 지사는 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 “윤 어게인 이것이 저는 사회통념에 크게 반하는 일이라 생각했다. (대관을 취소한 것은) 너무나 당연한 일”이라며 이같이 말했다.

김 지사는 그러면서 “(전씨가) 3.1 정신을 기리는 순수한 가족 문화 공연이라고 신청을 했다”며 “이 윤 어게인 집회가 어떻게 순수한 가족 문화 공연이 되겠느냐”고 했다.

그러면서 “3.1 정신을 오염 시킨 것도 결코 좌시할 수 없는, 그야말로 전한길 씨는 선을 넘어도 너무 넘었다”며 “너무나 당연스러운 이유로 취소를 우리 킨텍스에 강력히 촉구했다”고 덧붙였다.

김 지사는 전씨가 유튜브를 통해 ‘전한길이 두렵느냐’고 말한 것에 대해선 “1도 두렵지 않다. 저는 평생 공직에 오래 있으면서 공개적으로 남을 폄훼하거나 모욕한 적이 없는데, 이번만큼은 험하더라도 말을 해야 되겠다”며 “이분 지금 제정신이신가”라고 했다.

이어 “제가 보기에는 거의 미친 수준인 것 같다”며 “우리 사회를 망가뜨리는 아주 나쁜 세력의 축이 돼 버렸다”고 밝혔다.

김 지사는 “이런 사람들의 말에 휘둘려서 당 운영에 신경쓰고 있는 제1야당의 지도부들, 더 한심스러운 것 같다” 며 “저는 반드시 이와 같이 정치를 오염 시키고 우리 사회를 병들게 하고 있는 이와 같은 것들에 대한 국민의 심판이 분명히 있으리라고 믿고 있다”고 했다.

김 지사는 이재명 정부의 부동산 정책을 어떻게 평가하느냐고 묻는 사회자의 질문에 대해선 “아주 높게 평가하고 있다”며 “투기 억제, 부동산 공급 확대, 이런 순서로 아주 적절한 타이밍에 여러 가지 할 수 있는 대책들을 조화롭게 냈다. 경기도도 이재명 대통령의 이와 같은 부동산 대책에 대해서 적극 뒷받침하겠다는 의지를 강하게 갖고 있다”고 말했다.

김 지사는 최근 여론조사에서 수차례 1위를 차지한 것과 관련해선 “이제 구정 연휴가 지나고 세 차례 정도의 여론조사가 있었던 것으로 알고 있는데, 제가 모두 1위를 한 것은 아마도 도지사 하면서 ‘일 잘하는 일잘러, 해결사’ 이런 평가의 반영이 아닌가 싶어 감사한 마음”이라며 “결국은 민심이 천심이다. 도민들, 국민들로부터 가급적 좋은 평가를 받을 수 있도록 더욱더 도정에 열심하고 좋은 성과를 내도록 열심히 하겠다”고 했다.