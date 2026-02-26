경기관광공사 ‘국제AI영상 공모전’ 수상작 98편 선정

경기관광공사는 ‘경기관광 국제 AI 영상 공모전’을 열어 대상작 등 모두 98편의 수상작을 선정했다고 26일 밝혔다.

공모전은 ‘AI디어로 경기도를 알리다’를 슬로건으로 지난해 12월 23일부터 올해 1월 26일까지 진행됐다. 국내외에서 총 1680편(국내 1216편, 해외 464편)이 출품됐다.

대상작은 경기도의 관광 자원을 과거와 현재의 만남으로 재해석한 ‘지나간 시간이 오늘의 일상이 되는 곳, 경기도’가 차지하며 상금 1000만원을 받게 됐다.

이밖에 국내 경기관광, 해외 경기관광, 경기도 DMZ, 경기도 MICE 등 4개 분야별 최우수작(500만원), 우수작(300만원) 등에 총 7000만원의 상금이 지급된다. 수상작들은 ‘경기 관광 유튜브’ 채널에서 상시 시청할 수 있다.

조원용 경기관광공사 사장은 “이번 공모전은 AI가 관광 마케팅의 한계를 허무는 강력한 도구가 될 수 있음을 확인시켜 준 계기가 됐다”며 “선정된 혁신적인 영상들을 적극 활용해 국내외 관광객들에게 경기도만의 독특한 매력을 적극적으로 홍보하겠다”고 말했다.