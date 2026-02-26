“마지막 막차” vs “군민 동의 먼저”···타운홀 미팅 앞 ‘전주·완주 통합’ 긴장 고조

김관영 지사 “초광역 통합법 통과 전까지가 마지막 찬스” 실기 인정하며 ‘배수의 진’ 완주 반대진영 삭발식 거행 “주민은 정치 도구 아냐···일방적 추진 중단하라” 격앙

이재명 대통령의 전북 방문과 타운홀 미팅을 앞두고 ‘전주·완주 행정통합’ 논의가 갈림길에 섰다. 김관영 전북도지사가 “마지막 막차”를 언급하며 통합 추진 의지를 재확인했지만 완주 지역 반대 진영은 삭발식을 열며 맞섰다.

26일 전북도 등에 따르면 이 대통령은 27일 전북을 찾아 주민들과 민생 현안을 논의하는 타운홀 미팅을 연다. 이번 방문은 당초 지난해 12월로 예정됐으나 행정통합 등 지역 현안을 둘러싼 의견 수렴 필요성이 제기되면서 두 달가량 미뤄졌다.

김 지사는 전날 도청에서 열린 기자회견에서 전주·완주 통합의 ‘마지노선’을 묻는 말에 “당초 목표는 대통령 전북 방문 전 완주군의회 의결을 받는 것이었으나 이를 달성하지 못해 대단히 안타깝고 송구스럽다”고 밝혔다.

다만 통합 동력이 완전히 꺼진 것은 아니라는 입장이다. 김 지사는 더불어민주당이 추진 중인 ‘3대 초광역권(충남·대전, 전남·광주, 대구·경북) 통합법’ 처리 지연을 오히려 시간적 여유로 해석했다. 김 지사는 “통합법이 국회를 통과할 즈음까지 우리가 합의를 이뤄낸다면 마지막 막차로 함께 갈 기회가 있을 것”이라며 “상황은 녹록지 않지만 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

전북도 안팎에서는 이 대통령 역시 전주권 통합에 상당한 의지를 갖고 있는 것으로 보고 있다. 타운홀 미팅 연기 배경에도 “지역 내 자율적 합의를 위한 시간을 더 갖자”는 대통령 의중이 반영됐다는 분석이 나온다.

반면 완주 지역 반발은 한층 격화하고 있다. 완주군주민자치연합회와 통합반대대책위원회는 전날 완주군청 앞에서 합동 기자회견을 열고 집단 삭발식을 진행했다.

이들은 “군민 동의 없는 통합은 어떤 명분으로도 정당화될 수 없다”며 찬성 측에 통합 추진 중단을 촉구했다.

유의식 완주군의회 의장은 “완주군민은 누군가의 정치 일정에 맞춰 입장을 정리해 줄 대상이 아니다”라며 “의회의 판단은 중앙 권력의 압박이 아니라 군민의 뜻에 따라 이뤄져야 한다”고 밝혔다.