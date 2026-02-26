창간 80주년 경향신문

“학교 운동장에 화학농약 대신 천연 제초제”···산림과학원 ‘수국 잎 추출물’ 특허등록

“학교 운동장에 화학농약 대신 천연 제초제”···산림과학원 ‘수국 잎 추출물’ 특허등록

입력 2026.02.26 14:34

수국 잎. 국립산림과학원 제공

수국 잎. 국립산림과학원 제공

학교 운동장 등의 잔디를 관리하는 데 있어 화학 농약을 대체할 수 있는 천연 소재 농약 물질이 개발됐다.

산림청 국립산림과학원은 친환경 잔디 관리를 위해 ‘수국 잎 추출물을 포함하는 제초용 농약 조성물’을 개발해 특허 등록을 마쳤다고 26일 밝혔다.

수국 잎 추출물을 이용한 농약 조성물은 산림과학원이 진행 중인 ‘천연잔디 학교 운동장 확대 방안’ 연구의 일환으로 개발됐다. 학생들의 건강을 고려해 화학 농약 대신 생물 농약 등을 사용해 친환경적으로 잔디를 관리할 수 있는 방안을 찾은 결과다.

산림과학원 연구진은 친환경적 잔디 관리에 사용할 수 있는 천연 물질을 찾기 위해 살초 효과가 있는 것으로 알려진 55개 수종의 식물 잎 추출물로 잡초 종차 발아 억제력을 실험했다. 그 결과 수국 잎 추출물이 잔디 관리에 큰 어려움이 되는 새포아풀과 토끼풀, 냉이 종자의 발아를 억제하는데 가장 효과적인 것으로 나타났다.

수국 잎 추출물을 활용한 잡초 종자 발아 억제 실험 결과. 국립산림과학원 제공

수국 잎 추출물을 활용한 잡초 종자 발아 억제 실험 결과. 국립산림과학원 제공

연구 결과에 따르면 수국 잎 추출물은 잡초의 발아를 2주 이상 억제한다. 수국 잎 추출물을 발아 전처리제로 사용했을 때 2주 뒤 새포아풀의 발아율은 약 30% 정도로 나타났다. 기존 화학성분 제초제에 많이 사용되는 ‘프로디아민’을 전처리제로 사용했을 때 발아율이 10% 정도인 것에는 미치지 못하지만, 이를 충분히 대체할 수 있을 정도의 효과를 갖는다는 게 연구진의 설명이다.

무엇보다 천연 소재를 기반으로 하기 때문에 유기합성 제초제와 달리 안전성이 높다는 장점이 있다. 연구진은 이번 연구 결과와 특허가 학교 운동장뿐 아니라 골프장이나 각종 경기장 등 인체 접촉이 잦고 친환경적인 잔디 관리가 필요한 곳에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

산림과학원 산림바이오소재연구소 배은지 박사는 “이번 연구 결과는 수국 잎에서 추출한 친환경 천연물질을 다발생 잡초 발아 전처리제의 유기농자재로 적용 할 수 있음을 보여준다”며 “화학 농약을 쓸 수 없는 학교 운동장 등의 천연잔디 관리에 활용할 수 있도록 민간 이전을 통한 제초제 개발을 추진할 예정”이라고 말했다.

댓글