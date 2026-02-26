창간 80주년 경향신문

전남도, 구례 육용오리 농장서 AI 항원 검출···긴급 방역 강화

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

전남도, 구례 육용오리 농장서 AI 항원 검출···긴급 방역 강화

입력 2026.02.26 14:57

수정 2026.02.26 14:59

펼치기/접기
전남 구례군 방역현장. 전남도 제공

전남 구례군 방역현장. 전남도 제공

전남도는 “구례군 용방면의 한 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다“고 26일 밝혔다.

해당 농장은 육용오리 9000여 마리를 사육 중이며, 방역지역 예찰검사 과정에서 H5형 항원이 확인됐다. 고병원성 여부는 농림축산검역본부의 정밀검사를 거쳐 1~3일 이내에 발표될 예정이다.

전남도는 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 투입해 농장 출입을 통제하고 가축 처분을 완료했다. 또 현장지원관 2명을 파견해 발생 원인 등에 대한 정밀 조사를 진행하고 있다.

추가 확산 방지를 위해 발생 농장 반경 10㎞ 방역지역 내 가금 농장을 대상으로 정밀검사를 시행 중이다. 아울러 발생 계열사와 지역 오리농장, 도축장·사료공장 등 관련 축산시설 및 차량에 대해 27일 낮 12시까지 24시간 일시이동중지명령을 내렸다.

이날 기준 전국 고병원성 조류인플루엔자 발생은 총 49건이며, 전남에서는 나주·영암·곡성·구례에서 9건이 발생했다.

이영남 전남도 동물방역과장은 “고병원성 조류인플루엔자가 지역을 가리지 않고 산발적으로 발생하는 엄중한 상황”이라며 “농장 내부 유입 오염원을 원천 차단하는 것이 가장 중요하다”고 강조했다. 이어 “농장 출입 통제, 축사 전실 이용, 매일 2회 이상 소독 등 기본 차단방역 수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글