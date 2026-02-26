전남도, 구례 육용오리 농장서 AI 항원 검출···긴급 방역 강화

전남도는 “구례군 용방면의 한 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다“고 26일 밝혔다.

해당 농장은 육용오리 9000여 마리를 사육 중이며, 방역지역 예찰검사 과정에서 H5형 항원이 확인됐다. 고병원성 여부는 농림축산검역본부의 정밀검사를 거쳐 1~3일 이내에 발표될 예정이다.

전남도는 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 투입해 농장 출입을 통제하고 가축 처분을 완료했다. 또 현장지원관 2명을 파견해 발생 원인 등에 대한 정밀 조사를 진행하고 있다.

추가 확산 방지를 위해 발생 농장 반경 10㎞ 방역지역 내 가금 농장을 대상으로 정밀검사를 시행 중이다. 아울러 발생 계열사와 지역 오리농장, 도축장·사료공장 등 관련 축산시설 및 차량에 대해 27일 낮 12시까지 24시간 일시이동중지명령을 내렸다.

이날 기준 전국 고병원성 조류인플루엔자 발생은 총 49건이며, 전남에서는 나주·영암·곡성·구례에서 9건이 발생했다.

이영남 전남도 동물방역과장은 “고병원성 조류인플루엔자가 지역을 가리지 않고 산발적으로 발생하는 엄중한 상황”이라며 “농장 내부 유입 오염원을 원천 차단하는 것이 가장 중요하다”고 강조했다. 이어 “농장 출입 통제, 축사 전실 이용, 매일 2회 이상 소독 등 기본 차단방역 수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.