“벤처정신으로 미래 만들자” 호서대 3160명 새내기 ‘힘찬 출발’

아산캠퍼스서 2026학년도 입학식 장학증서 수여·‘아이캔위크’ 운영

호서대가 2026학년도 입학식을 열고 3160명의 신입생과 함께 새로운 출발을 알렸다.

호서대는 26일 아산캠퍼스 교육문화관에서 신입생과 학부모, 교직원 등 4000여명이 참석한 ‘2026학년도 입학식’을 개최했다.

신입생 대표 선서에는 화학공학과 이채민씨와 사회체육학과 김지윤씨가 3160명을 대표해 단상에 올랐다. 장학증서는 간호학과 박서연씨와 경찰행정학과 조민성씨가 학생 대표로 수여받았다.

이채민씨는 “실패를 두려워하지 않는 벤처정신으로 호서대의 미래를 함께 만들어가며 세계를 향해 나아가는 인재가 되겠다”고 말했다.

강일구 총장은 “기술과 산업이 빠르게 재편되는 시대일수록 인간 중심의 가치와 도전정신이 더욱 중요하다”며 “호서대는 혁신적인 교육과정과 체계적인 지원 시스템을 갖추고 있으며 여러분이 미래 사회를 이끄는 주역으로 성장할 수 있도록 대학이 함께하겠다”고 했다.

입학식 이후에는 신입생의 대학생활 적응을 돕는 ‘아이캔위크(I-Can Week)’ 프로그램과 학과별 오리엔테이션이 이어졌다. 신입생들은 지도교수와 만나 전공 교육과정을 안내받고 학업 계획을 설계했다.

1978년 개교한 호서대는 국가 전략 산업 중심의 교육체계를 고도화해왔다. 인공지능(AI)과 반도체, 바이오헬스, 디자인, 벤처창업 등 분야에서 전공 간 융합을 강화한 교육 모델을 운영하며 현장 수요 기반의 실무 역량을 체계적으로 키우고 있다.