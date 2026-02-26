창간 80주년 경향신문

미 국무장관 “북한 인사든 누구든 들을 준비···적대국과 소통 여지

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

마코 루비오 미국 국무장관이 25일 기자회견에서 미국은 상대를 가리지 않고 대화에 열려 있다며, 북한과의 접촉 가능성도 배제하지 않는다는 입장을 밝혔다.

다만 같은 날 공개된 북한 제9차 노동당 대회 총화 보고에서 김정은 국무위원장이 핵보유국 지위를 인정하고 대북 적대시 정책을 철회하면 미국과 관계 개선이 가능하다는 취지로 언급한 점과 맞물려 주목된다.

김정은 북한 국무위원장이 노동당 제9차 대회에서 미국이 "우리 국가의 현 지위를 존중하며 대조선 적대시 정책을 철회한다면 미국과 좋게 지내지 못할 이유가 없다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미 국무장관 “북한 인사든 누구든 들을 준비···적대국과 소통 여지

입력 2026.02.26 15:05

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

마코 루비오 미 국무장관이 한 기자회견에서 발언하고 있다. AP연합뉴스

마코 루비오 미 국무장관이 한 기자회견에서 발언하고 있다. AP연합뉴스

마코 루비오 미국 국무장관이 25일(현지시간) 기자회견에서 미국은 상대를 가리지 않고 대화에 열려 있다며, 북한과의 접촉 가능성도 배제하지 않는다는 입장을 밝혔다.

미 국무부 질의응답 자료에 따르면 루비오 장관은 카리브해 세인트키츠네비스에서 열린 카리브공동체(CARICOM) 정상회의 참석 계기에 가진 기자회견에서 라울 카스트로 전 쿠바 국가평의회 의장의 손자와 대화했다는 보도에 관한 질문을 받았다.

루비오 장관은 구체적인 대화 내용은 언급하지 않겠다면서도 “미국은 우리와 공유할 정보나 관점을 가진 어떤 정부 당국자와도 대화할 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 이어 “그것이 쿠바 인사든, 잠재적으로 어느 날 북한 인사든, 혹은 지금의 이란 인사든 우리는 항상 들을 준비가 돼 있다”고 말했다.

루비오 장관의 발언은 적대국과도 소통할 수 있다는 원칙을 재확인한 수준이다.

다만 같은 날 공개된 북한 제9차 노동당 대회 총화 보고에서 김정은 국무위원장이 핵보유국 지위를 인정하고 대북 적대시 정책을 철회하면 미국과 관계 개선이 가능하다는 취지로 언급한 점과 맞물려 주목된다.

김정은 북한 국무위원장이 노동당 제9차 대회에서 미국이 “우리 국가의 현 지위를 존중하며 대조선 적대시 정책을 철회한다면 미국과 좋게 지내지 못할 이유가 없다”고 밝혔다.

[속보]김정은 “미국이 적대시 정책 철회하면, 좋게 못 지낼 이유 없어”…북한 당대회 폐막

김정은 북한 국무위원장이 노동당 제9차 대회에서 “핵보유국 지위를 철저히 행사”하겠다면서도 “미국이 적대시 정책을 철회하면 좋게 못 지낼 이유가 없다”고 말했다. 북한의 핵보유국 지위 인정을 전제로 미국과 대화 의사를 밝힌 것으로 풀이된다. 조선중앙통신과 노동신문은 김 위원장이 지난 20~21일에 진행된 당 중앙위원회 사업총화(결산)보고에서 “조(북)...

https://www.khan.co.kr/article/202602260719001#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글