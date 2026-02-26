미 국무장관 “북한 인사든 누구든 들을 준비···적대국과 소통 여지

마코 루비오 미국 국무장관이 25일(현지시간) 기자회견에서 미국은 상대를 가리지 않고 대화에 열려 있다며, 북한과의 접촉 가능성도 배제하지 않는다는 입장을 밝혔다.

미 국무부 질의응답 자료에 따르면 루비오 장관은 카리브해 세인트키츠네비스에서 열린 카리브공동체(CARICOM) 정상회의 참석 계기에 가진 기자회견에서 라울 카스트로 전 쿠바 국가평의회 의장의 손자와 대화했다는 보도에 관한 질문을 받았다.

루비오 장관은 구체적인 대화 내용은 언급하지 않겠다면서도 “미국은 우리와 공유할 정보나 관점을 가진 어떤 정부 당국자와도 대화할 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 이어 “그것이 쿠바 인사든, 잠재적으로 어느 날 북한 인사든, 혹은 지금의 이란 인사든 우리는 항상 들을 준비가 돼 있다”고 말했다.

루비오 장관의 발언은 적대국과도 소통할 수 있다는 원칙을 재확인한 수준이다.

다만 같은 날 공개된 북한 제9차 노동당 대회 총화 보고에서 김정은 국무위원장이 핵보유국 지위를 인정하고 대북 적대시 정책을 철회하면 미국과 관계 개선이 가능하다는 취지로 언급한 점과 맞물려 주목된다.

김정은 북한 국무위원장이 노동당 제9차 대회에서 미국이 “우리 국가의 현 지위를 존중하며 대조선 적대시 정책을 철회한다면 미국과 좋게 지내지 못할 이유가 없다”고 밝혔다.