쿠바 해안경비대, 미 선박 승선 4명 사살···“쿠바인 10명, 테러 목적 침투 시도”

쿠바 해안경비대가 자국 영해에 접근한 미국의 고속정을 공격해 승선자 4명을 사살했다.

쿠바 내무부는 25일(현지시간) 성명을 통해 해안경비대에 의해 사살된 이들이 미국에 거주하는 무장한 쿠바인들이며 쿠바에 침투해 테러를 시도하려 했다고 밝혔다. 이어 “배에 탄 10명 중 대다수가 범죄 및 폭력 행위 전과가 있다”며 이들 중 2명이 테러 행위로 쿠바 당국의 수배를 받고 있다고 덧붙였다.

내무부는 고속정에서 소총과 사제 폭발물, 방탄조끼 등을 압수했으며 체포된 승선자 중 한 명은 무장 조직의 침입을 지원하기 위해 미국에서 파견된 것으로 알려졌다고도 밝혔다.

앞서 쿠바 내무부가 발표한 성명에 따르면 이날 미 플로리다주에 등록된 고속정이 쿠바 영해로 접근했고, 해당 선박의 탑승자들이 신분 확인에 응하지 않고 공격했다. 이에 해안경비대가 이들을 향해 발포해 탑승자 중 4명이 사망했으며 6명은 부상을 입어 병원으로 이송됐다.

미 당국은 쿠바 당국과 별도로 자체적인 조사에 착수했다고 밝혔다. J D 밴스 미 부통령은 이날 “우려하는 것만큼 심각한 상황이 아니길 바란다”며 국토안보부와 미 해안경비대가 사건을 조사 중이라고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관은 이날 취재진에게 “미국 정부의 여러 부처가 사건의 세부 사항을 파악하려 노력하고 있다”며 “공해상에서 총격전이 벌어지는 것은 매우 이례적인 일”이라고 말했다. 루비오 장관은 이번 사건에 미 정부가 연루됐을 가능성은 없다고 밝혔다.

루비오 장관은 이날 카리브해 섬나라 세인트키츠네비스를 방문해 카리브공동체(카리콤·CARICOM) 정상회의에 참석했다. 베네수엘라와 쿠바 등 중남미 국가에 대한 최근 미국의 조치에 대한 호응을 얻기 위한 행보로 해석된다. 카리콤 정상회의에 참석한 일부 정상들은 쿠바에 대한 공동 대응이 필요하다고 주장한 것으로 알려졌다. 그는 “쿠바 국민에게 경제적 자유와 정치적 자유를 위한 공간을 열어주는 획기적인 개혁을 단행해야 한다”고 말했다.

플로리다를 지역구로 둔 의원들은 이번 사건에 대한 조사와 강경 대응을 요구하고 나섰다. 쿠바계 미국인인 카를로스 히메네스(플로리다·공화) 하원 의원은 성명을 통해 “쿠바 독재 정권이 플로리다 선박을 공격해 승선자들을 살해했다”며 “이 정권은 역사의 쓰레기통에 던져져야 한다”고 밝혔다. 플로리다주 법무장관 제임스 우스마이어는 연방 정부와 협력해 주 차원의 자체 조사를 시행할 것이라며 “쿠바 정부는 신뢰할 수 없으며 우리는 이 공산주의자들에게 책임을 묻기 위해 모든 노력을 다할 것”이라고 말했다.