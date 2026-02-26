창간 80주년 경향신문

강원 소방, 3월부터 매주 목요일 ‘예비 살수의 날’ 운영···선제 방수 통해 대형 산불 차단

경향신문

본문 요약

강원도소방본부는 오는 3월 1일부터 4월 30일까지 매주 목요일을 '예비 살수의 날'로 지정해 운영한다고 26일 밝혔다.

강원도소방본부는 봄철 매주 목요일마다 소방차와 비상 소화장치 등을 이용해 낙엽이 쌓인 장소와 목조 건축물 주변 등에 미리 물을 뿌릴 예정이다.

강원지역의 경우 산림과 인접해 있는 주거지가 많아 대형 산불 발생 시 피해 방지에 큰 어려움이 따른다.

강원 소방, 3월부터 매주 목요일 '예비 살수의 날' 운영···선제 방수 통해 대형 산불 차단

입력 2026.02.26 15:07

  • 최승현 기자

119 소방대원들이 산불 예방을 위해 낙엽이 쌓인 산림에 미리 물을 뿌리고 있다. 강원도소방본부 제공

119 소방대원들이 산불 예방을 위해 낙엽이 쌓인 산림에 미리 물을 뿌리고 있다. 강원도소방본부 제공

강원도소방본부는 오는 3월 1일부터 4월 30일까지 매주 목요일을 ‘예비 살수(撒水)의 날’로 지정해 운영한다고 26일 밝혔다.

이는 산불 발생 이전에 산림과 인접한 민가와 국가유산, 주요 시설물 주변에 미리 물을 뿌려 화재 확산을 차단하기 위한 선제적 예방 활동이다.

강원도소방본부는 봄철 매주 목요일마다 소방차와 비상 소화장치 등을 이용해 낙엽이 쌓인 장소와 목조 건축물 주변 등에 미리 물을 뿌릴 예정이다.

강원지역의 경우 산림과 인접해 있는 주거지가 많아 대형 산불 발생 시 피해 방지에 큰 어려움이 따른다.

이에 따라 산림 인접 지역에 1852개의 비상 소화장치를 설치해 초기 진압과 방어에 활용하고 있다.

실제 2022년 동해·삼척 산불 당시 25개 비상 소화장치를 가동해 11개 마을 248가구를 보호한 바 있다.

양구지역 주민들도 비상 소화장치를 활용해 31가구를 지켜낸 사례가 있다.

오승훈 강원도소방본부장은 “최근 고온, 건조한 날씨가 지속하면서 산불 발생위험이 증가하고 있다”라며 “기상 여건과 산불 위험도를 고려해 선제 대응을 할 방침”이라고 말했다.

