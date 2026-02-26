광주 3·1절 기념식, 전남도민 영상으로 참여

40년 만에 ‘전남광주 통합’ 추진 의미 담아

전남·광주 통합을 앞두고 광주에서 열리는 3·1절 기념식에 전남 주민들이 영상으로 참여한다.

광주시는 “3월1일 오전 10시 시청 1층 시민홀에서 독립유공자 유족, 광복회원, 각계 기관·단체장, 시민 등 200여명이 참석한 가운데 ‘제107주년 3·1절 기념식’을 개최한다”고 26일 밝혔다.

올해 기념식에는 전남 22개 시·군의 도민들이 영상으로 독립선언서를 낭독해 40년 만에 이뤄지는 광주·전남 통합의 의미를 담아낸다. 1986년 광주시의 직할시 승격으로 행정이 분리됐던 광주와 전남은 통합을 위한 특별법안이 국회 본회의에 상정돼 있다.

전남 도민 영상 상영에 이어 기념식장에서는 광주 시민 5명이 독립선언서를 직접 낭독해 광주·전남이 함께 계승해 온 독립의 정신을 되새긴다.

기념식은 오프닝 영상, 국민의례, 3·1운동 경과보고, 독립선언서 낭독, 유공자 표창, 기념사, 기념공연, 만세삼창 순으로 진행된다. 행사는 광주시 인터넷방송 ‘헬로광주’와 유튜브를 통해 생중계된다.

국민의례 중 애국가는 폐교 위기 속에서도 학교를 지켜가고 있는 중앙초등학교 학생들과 광주시립합창단이 함께 제창한다.

기념공연에는 순천시립소년소녀합창단이 참여해 <대한이 살았다>, <아름다운 나라>를 합창하며 자주독립의 의미와 광주·전남 상생의 메시지를 전한다.

만세삼창은 3·1운동 당시 전주에서 독립선언서를 배포하다 체포돼 옥고를 치른 민영진 애국지사의 손자이자 광복회 광주시지부 북구지회장인 민수웅 씨가 맡는다.