대전 초등생 살해 교사 민사소송 첫 재판···유족, 교사·교장 등 상대 수억대 손배소

지난해 대전 한 초등학교에서 교사가 휘두른 흉기에 찔려 숨진 고 김하늘양(당시 8세) 유족이 가해 교사 등을 상대로 낸 민사소송 재판이 시작됐다.

대전지법 민사20단독 송현직 부장판사는 26일 김양 유족이 가해 교사 명재완과 해당 학교장, 대전시를 상대로 제기한 손해배상 청구 사건의 첫 변론기일을 진행했다.

김양 유족은 지난해 4월 가해자인 명씨뿐 아니라 관리 책임이 있는 학교장, 학교 설립 주체인 대전시도 사건 발생에 연대 책임이 있다며 4억1000여만원의 손해배상을 청구하는 소송을 냈다.

김양은 지난해 2월 자신이 다니던 대전 서구 한 초등학교에서 돌봄교실을 마치고 나오다 명씨가 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 경찰은 지난해 사건 발생 이후 명씨의 이름과 나이, 얼굴 사진 등 신상 정보를 공개했다. 명씨는 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반으로 1·2심에서 무기징역을 선고받고 상고한 상태다.

유족 측 법률대리인은 이날 “명씨의 이상 행동이 미리 관측됐던 만큼 교장이 명씨를 적절히 관리·감독했더라면 사고를 예방할 수 있었을 것”이라며 “가해자를 상대로 불법 행위에 대한 손해배상을 청구하는 한편 국가배상법에 따라 대전시에도 손해배상을 청구했다”고 소송 취지를 설명했다.

명씨 측은 불출석 사유서를 내고 이날 재판에는 나오지 않았다. 다음 재판은 4월에 열릴 예정이다.