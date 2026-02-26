J리그가 기후변화에 팔 걷어붙인 이유, “미래세대도 축구 할 수 있도록”

“기후변화는 (J리그에도) 남의 일이 아닙니다. 미래세대도 축구를 할 수 있도록 환경을 지켜야 합니다.”

일본 프로축구 J리그가 기후변화 대책에 본격적으로 나서고 있으며, 1~3부 리그에 참가 중인 60개 축구 클럽이 ‘기후액션’이라 불리는 활동을 수치화해서 경쟁하는 ‘스포츠 포지티브 리그’(SPL)에도 참가한다고 아사히신문이 26일 보도했다.

2018년 영국 프리미어리그(EPL)에서부터 창설된 SPL은 각 축구 클럽이 보고한 12개 항목의 기후변화 대책을 평가해 순위를 정하는 평가기구다. 각 축구팀을 대상으로 경기장 밖의 환경 성적표를 매기는 셈이다. 평가기준은 클럽이 사용하는 에너지에서 재생에너지의 비율, 일회용 플라스틱 저감 정도, 환경 부하가 적은 이동 수단 사용 등이다. 현재 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) LA FC에 소속된 손흥민이 뛰었던 EPL의 토트넘 홋스퍼는 SPL 평가에서 4년 연속으로 1위를 차지하면서 EPL 내에서도 가장 친환경적인 구단으로 이름을 알린 바 있다.

현재 SPL에는 프리미어리그 1~4부 리그와 독일 분데스리가, 프랑스 리그1 등이 참여하고 있다. 유럽 주요 리그들 외에 J리그가 첫 가입자인 것이다.

J리그가 단순히 기후변화 대응을 위한 활동을 적극적으로 벌일 뿐 아니라 SPL처럼 국제적인 기후변화 대책 평가에도 참여하는 이유는 축구가 날씨의 영향을 크게 받는다는 점에서 기후변화가 남의 일이 아니라는 인식이 확산된 덕분이다.

아사히는 J리그에서 폭우와 태풍 등으로 취소된 경기 수가 급격히 증가하고 있으며, 혹서기의 경기를 피하기 위한 대책도 마련되고 있다고 전했다. 이런 배경으로 J리그는 축구 리그를 지속 가능하게 하는 활동을 모색하면서 아시아에서 처음으로 SPL에 참여하게 됐다는 것이다. 아사히는 J리그의 SPL 참가 목적에 대해 “각 클럽의 환경 의식을 높이고, (관련) 활동을 가속하기 위해”라고 설명했다.

J리그 팀들은 SPL에 참여하기 전부터 축구 리그 운영이 환경에 미치는 부담을 줄이기 위한 활동을 벌여왔다. 예를 들어 지난해 여름 폭염, 폭우 등으로 유소년 대상 프로그램이 65건 중단된 바 있는 ‘제프 유나이티드 이치하라·치바’는 경기장 내 나무젓가락 등 쓰레기를 회수해 재자원화하고, 팬들로부터 가정의 잉여식품을 회수해 푸드뱅크를 통해 어린이식당이나 빈곤층에 전달하는 등 활동을 벌이고 있다. 온실가스 배출량 감축을 위해 전철 이용을 권장하려는 의도의 캠페인도 진행 중이다.

이 클럽 이사인 다카하시 가오루는 아사히에 “기후변화는 남의 일이 아니다. 축구 클럽으로서 환경 문제에 대응하지 않으면 안 된다”면서 “(기후변화가) 클럽 경영에 직접 영향을 준다”고 말했다. 그는 “미래의 아이들이 축구를 할 수 있는 환경을 남겨놓아야 한다”고 위기감을 드러냈다.

J리그보다 앞서 기후변화 대책을 시행해온 프리미어리그 클럽들은 경기 과정에서 배출되는 이산화탄소를 전년보다 반감시키고, 탄소발자국을 줄이기 위해 식음료의 절반을 12마일(약 19.3㎞) 내에서 조달하고, 급수기를 설치해 페트병 사용을 줄이는 등의 노력을 기울이고 있다. EPL의 경우 전체 클럽마다 기후변화대책 담당자를 둘 뿐 아니라 이산화탄소 배출량 제로를 목표로 내거는 클럽이 나오는 등 클럽별 기후변화 대책의 격차가 좁혀지면서 2023년부터는 따로 순위는 매기지 않고 있다고 아사히는 전했다.

SPL 창립자인 클레어 풀은 아사히에 “스포츠의 사람과 사람을 연결하는 힘을 사용해 긍정적인 변화를 가져오는 것이 이 활동의 목적”이라며 “모든 축구 클럽이 (기후변화 대책에서) 앞으로 나아가면서 SPL이 필요 없어지는 것이 우리의 바람”이라고 말했다.