오늘의 인사-공정위, 행안부,한국핵융합에너지연구원, 한국노총 외

■공정거래위원회 ◇과장급 전보 △경인지방공정거래사무소장 황태호 ◇과장급 승진 △경인지방공정거래사무소 총괄과장 하은광
■행정안전부 ◇과장급 전보 △국민맞춤서비스과장 김민형
■국토교통부 ◇국장급 전보 △국토정보정책관 성호철 △국가기후위기대응위원회 기후적응정책국장 김성호 △도시정책관 김효정 △토지정책관 정우진 △모빌리티자동차국장 박준형
■과학기술정보통신부 ◇과장급 전보 △핵융합에너지환경기술과장 지은환 △정보화담당관 장기동 △인공지능안전신뢰정책과장 장두원
■한국핵융합에너지연구원 ◇본부장급 △혁신핵융합로설계단장 양형렬 △핵융합로혁신기술본부장 박영민 △핵융합에너지변환기술본부장 김웅채 △핵융합인공지능연구본부장 권재민 △기획조정본부장 오창영 △경영지원본부장 우명정 ◇부장급 △방사선품질관리부장 김준겸
■신영증권 ◇사장 승진 △김대일 ◇부사장 승진 △CM/기업금융/구조화금융/ECM/PE본부 배준성 △감사실 위성승 △자산배분솔루션/Operation본부 천신영 ◇전무 승진 △Wholesale본부 신영수 △ECM본부 정성진 ◇상무 승진 △연금사업부 민주영 △APEX패밀리오피스부 박은실 △APEX 서면/APEX 대전/APEX 대구/APEX 광주 서영숙 △헤리티지솔루션부 윤환진 △PE본부 이상섭 △Equity Sales & Solution부 이충훈 △신연금시스템TFT/디지털전략부/WM영업추진부 조성환 ◇이사대우 승진 △APEX대전 길진호 △자산관리솔루션부 박민혜 △산업분석팀 서정연 △APEX패밀리오피스부 신혜정 △경영기획팀 오정일 △APEX Private Club 청담/명동/해운대 왕현정 △상품시스템개발팀 원덕연 △사모펀드운용부 장권일 △인프라보안팀 정의석 △APEX광주 조연희 △기업금융부 한동민 △고객시스템개발팀 홍만기 ◇보직 △CIS부장 황윤태 △구조화금융부장 허문녕 △개발금융부장 이흥규 △디지털결제팀장 강정묵 △재무관리팀장 윤종수 △리스크관리팀장 오상윤
■광동제약 ◇생산본부장 △상무이사 이승재
■한국경제신문 △논설위원실 수석논설위원 이심기 △편집국장 김용준
■한국노동조합총연맹 ◇임명 △상임 부위원장 서종수 △상임 부위원장 강석윤 △상임 부위원장 박갑용 △상임 부위원장 최미라 △상임 부위원장 김현진 ◇신규 △울산지역노동교육상담소 소장 박진우
■동국대 ◇학교법인 △법인사무처 총무부장 김규환 ◇서울캠퍼스 직급 승진 △디지털정보처 정보운영팀장 문상국 △남산학사 관장 박세훈 △연구기획본부 연구기획팀장 김범중 △BMC행정처 지역협력팀장 박혁상 △서울캠퍼스건학위원회 사무국 행정팀장 장기복 △국제처 글로벌학생팀장 김종주 △중앙도서관 학술정보관리팀장 최일우 △창업기술본부 기술사업센터장 김정연 ◇서울캠퍼스 팀장 직위 승진 △관리서 시설안전팀장 이재우 △교무처 학사지원팀장 김현정 ◇서울캠퍼스 실·팀장 전보 및 겸직 △BMC행정처 행정운영팀장 염경근 △학생처 학생역량개발팀장 겸 인권센터 행정팀장 박건 △문과대학·이과대학 학사운영실장 박선희 △국제처 글로벌교류팀장 원충희 △바이오시스템·약학대학 학사운영실장 겸 BMC행정처 학생지원팀장 변재덕 △사범대학(교육대학원·교육서비스과학대학원)·미래융합대학원 학사운영실장 겸 사범대학 교직부 이연주 △법과대학·법무대학원 학사운영실장 김효정 △사회과학대학(행정대학원)·언론정보대학원 학사운영실장 정현록 △불교대학(원) 학사운영실장 변민우 ◇서울캠퍼스 실·팀장 파견 △남산학사 행정팀장 임수진