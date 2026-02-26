창간 80주년 경향신문

오늘의 부고-권순용 전 중앙일보 출판담당 이사 별세 외

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오늘의 부고-권순용 전 중앙일보 출판담당 이사 별세 외

입력 2026.02.26 15:16

수정 2026.02.26 16:51

펼치기/접기

■권순용 전 중앙일보 출판담당 이사 별세, 우근 일간스포츠 광고부장·영근·세근씨 부친상=25일 삼성서울병원. 발인 28일 (02)3410-3151

■김재훈 변호사(전 부산지검 1차장검사) 별세, 예은·정윤·정원씨 부친상, 연정 달서고 교사·재한 대륙중건설 부장 형제상=26일 서울아산병원. 발인 28일 (02)3010-2000

■박혜진씨 별세, 유광일 전 메리츠화재 수도권 2본부장 부인상, 서완·한경씨 모친상=26일 서울아산병원. 발인 28일 (02)3010-2000

■김양선씨 별세, 송기봉 세무법인 다우 회장(전 광주지방국세청장)·기현 조세금융신문 부사장·기찬·민정·경숙·미정씨 모친상=25일 서울아산병원. 발인 28일 (02)3010-2000

■정해춘씨 별세, 양정철 전 민주연구원장 장모상=25일 서울성모병원. 발인 28일 (02)2258-5940

■김대길씨 별세, 창열·민석씨·광석 대전CBS 경영기획국장·문정씨 부친상=27일 대구K병원. 발인 28일 (053)322-4444

■김복수씨 별세, 성준호 강원양구경찰서장 모친상=26일 원주 효담삼산병원. 발인 28일 (033)733-4444

■강정애씨 별세. 한승양 한마당 대표이사·형준 서울보험계리법인 상무·수일 NH아문디자산운용 상무 모친상=26일 삼성서울병원. 발인 28일 (02)3410-3151

■강금순씨 별세, 최락도 전 국회의원 부인상, 경림·홍림·선·항림씨 모친상=26일 새만금장례식장. 발인 28일 (063)545-0033

■김공수씨 별세, 병관·미애씨 부친상, 김두현 밍글스푼 이사 장인상=25일 서울 대한병원. 발인 27일 (02)901-3300

■김영진씨 별세, 영자·미경씨 부친상, 유국간 아이뉴스24 재경총무부장 장인상=25일 삼육서울병원. 발인 27일 (02)2215-4444

■김준섭씨 별세, 낙균 KIST 연구융합지원본부장·영균 세일즈포스 코리아 태블로 영업총괄 부친상=25일 서울아산병원. 발인 27일 (02)3010-2000

■김영단씨 별세, 안길섭 인천항만공사 마케팅실장·인섭·은하·원섭씨 모친상=25일 중앙대광명병원. 발인 27일 (02)2610-9472

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글