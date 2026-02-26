오늘의 부고-권순용 전 중앙일보 출판담당 이사 별세 외

■권순용 전 중앙일보 출판담당 이사 별세, 우근 일간스포츠 광고부장·영근·세근씨 부친상=25일 삼성서울병원. 발인 28일 (02)3410-3151
■김재훈 변호사(전 부산지검 1차장검사) 별세, 예은·정윤·정원씨 부친상, 연정 달서고 교사·재한 대륙중건설 부장 형제상=26일 서울아산병원. 발인 28일 (02)3010-2000
■박혜진씨 별세, 유광일 전 메리츠화재 수도권 2본부장 부인상, 서완·한경씨 모친상=26일 서울아산병원. 발인 28일 (02)3010-2000
■김양선씨 별세, 송기봉 세무법인 다우 회장(전 광주지방국세청장)·기현 조세금융신문 부사장·기찬·민정·경숙·미정씨 모친상=25일 서울아산병원. 발인 28일 (02)3010-2000
■정해춘씨 별세, 양정철 전 민주연구원장 장모상=25일 서울성모병원. 발인 28일 (02)2258-5940
■김대길씨 별세, 창열·민석씨·광석 대전CBS 경영기획국장·문정씨 부친상=27일 대구K병원. 발인 28일 (053)322-4444
■김복수씨 별세, 성준호 강원양구경찰서장 모친상=26일 원주 효담삼산병원. 발인 28일 (033)733-4444
■강정애씨 별세. 한승양 한마당 대표이사·형준 서울보험계리법인 상무·수일 NH아문디자산운용 상무 모친상=26일 삼성서울병원. 발인 28일 (02)3410-3151
■강금순씨 별세, 최락도 전 국회의원 부인상, 경림·홍림·선·항림씨 모친상=26일 새만금장례식장. 발인 28일 (063)545-0033
■김공수씨 별세, 병관·미애씨 부친상, 김두현 밍글스푼 이사 장인상=25일 서울 대한병원. 발인 27일 (02)901-3300
■김영진씨 별세, 영자·미경씨 부친상, 유국간 아이뉴스24 재경총무부장 장인상=25일 삼육서울병원. 발인 27일 (02)2215-4444
■김준섭씨 별세, 낙균 KIST 연구융합지원본부장·영균 세일즈포스 코리아 태블로 영업총괄 부친상=25일 서울아산병원. 발인 27일 (02)3010-2000
■김영단씨 별세, 안길섭 인천항만공사 마케팅실장·인섭·은하·원섭씨 모친상=25일 중앙대광명병원. 발인 27일 (02)2610-9472