‘세계경제과학도시연합’ 회장 도시에 대전 재선출

대전시가 세계경제과학도시연합(GINI) 회장 도시로 재선출됐다.

대전시는 25일(현지시간) 오전 스페인 말라가에서 열린 ‘GINI 고위급 대표자 회의’에서 대전이 제2대 회장 도시에 선출됐다고 밝혔다.

대전시는 2024년 9월 GINI 창립을 주도해 초대 회장 도시를 맡아왔다. GINI에는 대전을 비롯해 미국 시애틀과 몽고메리카운티, 스페인 말라가, 독일 도르트문트, 캐나다 퀘벡주 등 6곳이 회원 도시로 가입돼 있다. 이번 고위급 대표자 회의에서 회원 도시 대표자들은 만장일치로 대전을 회장 도시로 재선출하고, 대전에 GINI 상설 사무국을 두는 안건도 의결했다.

대전시는 회장 도시 재선출에 따라 향후 2년간 더 GINI를 이끌면서 회원 지역간 경제·과학 교류 프로젝트를 추진하고, 조직 운영과 확장을 책임져 나갈 예정이다.

최성아 대전시 정무경제과학부시장은 회장 도시 수락 연설을 통해 “회원 도시들의 신뢰에 깊은 책임감을 느낀다”며 “대전이 중심이 돼 GINI를 회원 지역 시민들에게 실질적인 경제적 혜택을 주는 글로벌 과학 플랫폼으로 키워나가겠다”고 밝혔다.