주택가격 선호도, ‘6억원 이상’ 줄고 ‘3억원 미만’ 늘었다

지난해 기준 일반인들이 주택을 구입하겠다는 희망 가격이 1년 전에 비해 평균 1747만원 줄어든 것으로 나타났다. ‘6억원 이상’ 주택에 대한 선호도도 전반적으로 감소했다. 반면 비교적 저렴한 3억원 미만 주택을 구입하고 싶다는 비중은 증가했다.

한국주택금융공사가 26일 전국 5000가구(무작위 추출)를 대상으로 실시한 ‘2025년 주택금융 및 보금자리론 실태조사’를 보면, 전체 가구의 29.8%가 향후 주택 구입 의향이 있다고 응답했다. 2024년(32.5%)보다 2.7%포인트 줄어든 수치다.

일반가구 중 무주택가구(1885가구)는 절반이 넘는 55.5%가 ‘주택을 구입할 생각이 있다’고 답했다.

주택을 구입하고자 하는 지역은 서울이 32.7%로 가장 높았으며 경기 31.4%, 광역시 29.4%, 기타지역 27.1% 순이었다. 가구주 연령별로는 30대 이하 58.2%, 40대 44.9%, 50대 23.4%, 60대 이상 9.8%로 조사됐다.

선호하는 주택 가격은 평균 4억6210만원으로 2024년 대비 1747만원 감소했다.

주택을 구입할 의향이 있는 가격대로는 ‘3억원 이상~6억원 미만’이 46.3%로 가장 인기가 많았다. 다만 이 가격대의 선호도는 2년 전인 2023년의 48.0%에서 1.7%포인트 줄어들었다.

‘6억원 이상’ 주택을 구입할 의향이 있다는 응답은 25.7%였다. 이 역시 2023년의 28.4%에서 2.7%포인트 감소했다. 반면 ‘3억원 미만 주택을 구입할 것’이라고 응답한 비율은 2023년 23.7%에서 2025년 28%로 4.3%포인트 늘었다.

주택 구입 의향이 있는 가구의 85.1%는 아파트를 선호했다. 구입 방식으로 ‘신규 청약(56.3%)’을 가장 많이 꼽았다. 기존에 지어진 아파트를 구입하겠다는 응답은 전년(43.1%) 대비 8.2%포인트 감소한 34.9%로 나타났다. 젊은 가구일수록 신규 청약을 선호했으며 연령이 높을수록 기성 아파트를 구입하겠다는 비율이 높았다.

일반 가구의 36.4%가 주택금융상품을 이용 중인 것으로 확인됐다. 이용 비율은 경기(42%)와 광역시(40.1%)가 다른 지역 대비 높았다.

금리 유형 선호도는 고정금리(53.8%)가 가장 높았다. 그 이유로는 ‘금리 상승 시에도 낮은 대출금리가 유지될 수 있기 때문’ ‘매월 원리금 상환액을 일정하게 유지할 수 있기 때문’ 등이 주요하게 꼽혔다.

정책모기지 상품 만족도도 높은 수준을 유지했다. 6억원 이하 주택을 구입하는 무주택·1주택자에게 안정적인 고정금리로 제공되는 ‘보금자리론’ 만족도는 90%로 나타났다.