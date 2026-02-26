20억 들여 세운 전남미래국제고 개교 위기···신입생 달랑 6명

전남 강진 전남미래국제고등학교가 텅 빈 채 개교할 위기에 처했다. 신입생 정원의 다수를 차지하는 해외 유학생들의 비자 발급이 불허됐고, 이주배경학생 모집도 실패한 탓이다.

26일 전남도에 따르면 강진군에 있는 전남미래국제고는 내달 개교(3일) 및 입학식(9일)을 앞두고 있다.

이 학교는 학령인구 감소와 지방소멸 위기 극복을 위해 도교육청이 2023년부터 준비해 온 전국 단위 직업교육 특화 공립 대안학교다. 해외 우수 인재를 유치해 한국어와 전문 직업교육을 실시하고, 졸업 후 지역 정주를 유도하는 선순환 생태계 구축을 목표로 설립됐다. 리모델링 등 시설에만 20억원이 넘는 예산이 투입됐다.

입학식이 임박했지만 신입생이 부족해 학교가 텅 빈 채 개교할 처지에 놓였다. 이 학교 신입생 정원은 90명이다. 외국인 유학생 전형으로 63명, 국내 이주배경학생 전형으로 27명을 선발하게 돼있다. 도교육청 측은 다수의 지원자 중 한국어 능력 등을 심사해 베트남, 몽골, 우즈베키스탄 등에서 총 45명의 해외 유학생 선발을 마쳤다.

하지만 최근 법무부는 선발된 유학생들의 비자 발급이 “전면 불허”하다고 통보했고, 학생들은 입국조차 하지 못했다. 법무부는 지난해 ‘취업·정주 목적’의 고교 유학 비자 발급을 사실상 중단한 상태다. 김미정 전남교육청 글로컬인재팀장은 “두 달간 서류 보완 등 준비를 했는데 개학 직전 전면 불허 통보를 받을 줄은 몰랐다”고 말했다.

국내 이주배경학생 모집도 실패했다. 관내 학생들의 무관심 속에 해당 전형으로 실제 등록한 학생은 6명에 그쳤다. 결국 개교를 해도 현 시점에서 등교가 가능한 학생은 이들 6명뿐이다. 비자가 불허된 외국인 유학생 중 고려인 4명은 비자를 재신청했지만 허가가 날지는 불투명하다.

정원 미달 사태에 대해 학생 입학 수요 예측을 지나치게 낙관했다는 비판이 나온다. 유학생 모집 문제만해도 계획 수립 당시부터 줄곧 ‘부처 간 협의가 필수적’이라는 의견이 제기된 바있다. 박고형준 학벌없는사회를위한시민모임 상임활동가는 “법무부와의 사전 협의가 필수라고 보여지는데, 개교 일정을 먼저 확정한 것 자체가 행정의 안이함을 보여준 것”이라고 밝혔다.

도교육청은 중도입국 학생 등을 대상으로 추가 홍보와 편입학 유치 방안을 검토한다는 입장이다. 도교육청은 “외국인 유학생 직업교육 정책은 지역소멸 대응과 직업교육 국제화라는 정책적 맥락 속에서 추진되어 온 공공 정책”이라며 “학생의 학습권과 인권 보호를 전제로 명확한 기준과 예측 가능성 속에서 제도가 안정적으로 운영될 수 있도록 관계기관과의 협의를 지속해 나가겠다”고 말했다.

경향신문은 유학생 비자 무더기 불허 사유 등에 대해 법무부의 입장을 듣기 위해 연락을 취했으나 답변을 받지 못했다.