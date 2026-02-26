정정용, 왕관의 무게를 견뎌라

어쩌면 K리그에서 가장 외로운 자리다. 전북 현대 정정용 감독(57) 이야기다.

25일 열린 K리그1 미디어데이에서 정정용 감독은 유니폼 가슴팍의 별 10개를 손으로 짚으며 “11번째 별을 꼭 새겼으면 좋겠다”고 말했다. 명쾌한 출사표였지만, 그 한마디에 담긴 압박감은 간단하지 않다. 지난해 우승팀의 신임 감독이라는 자리가 원래 그렇다.

전임자 거스 포옛 감독이 남긴 유산은 그 압박감을 더욱 크게 만든다. 포옛 감독은 직전 시즌 10위까지 처지며 구단 역사상 최초로 승강 플레이오프로 몰렸던 수모를 겪었던 전북을 맡아 22경기 무패(17승 5무) 행진을 이끌며 리그 우승과 코리아컵(FA컵)을 동시에 석권했다. 바닥에서 정상까지 끌어올린 드라마틱한 반전이었던 만큼, 정 감독이 계승해야 할 기준선은 그 어느 때보다 높게 설정돼 있다.

전북 역사에서 우승 직후 지휘봉을 넘겨받은 감독들의 발자취는 정 감독에게 이정표이자 부담으로 동시에 작용한다. 2019년 조제 모라이스 감독은 최강희 감독이 2018년 우승하고 떠난 자리를 받아 부임 첫해 울산 현대와 승점 79점으로 동률을 이룬 끝에 다득점(전북 72골, 울산 71골)에서 앞서며 극적인 역전 우승에 성공했다. 2021년 김상식 감독도 2020년 우승팀을 이어받아 승점 76점으로 K리그 사상 첫 리그 5연패라는 대업을 완수했다. 전북의 우승 후 새로 온 감독은 어김 없이 트로피를 들어 올렸다.

정 감독이 전북 감독직을 수락하기까지 고심이 적지 않았다는 것은 공공연한 사실이다. 울산 HD가 차기 사령탑 1순위로 그를 지목하고 구체적인 조건을 제시했다. 이미 우승한 팀을 맡는 것이 ‘잘해야 본전’이라면, 울산은 그 부담에서 자유로운 선택지였다. 그럼에도 정 감독은 전북을 택했다. 그는 감독이 훈련과 경기에만 집중할 수 있는 분업화된 구단 시스템이 결정적이었다고 밝혔다. 로베르토 디 마테오 기술 고문과 이도현 단장 등 전문가 그룹이 포진한 전북의 지원 구조가 매력적으로 작용했다는 평가가 나온다.

전북은 시즌을 앞두고 선수단을 대폭 교체했다. 지난 시즌 우승의 중심이었던 주장 박진섭이 중국 저장FC로 이적했고, 베테랑 수비수 홍정호도 팀을 떠났다. 2선 자원 송민규와 권창훈도 이탈했다. 공백을 메운 자원은 박지수, 조위제, 오베르단, 모따, 김승섭이다. 특히 김승섭은 정 감독과 김천 상무 시절을 함께하며 커리어 하이를 기록한 선수로, 감독이 부임 직후 가장 먼저 영입 의사를 타진한 인물이다. 새 주장은 풀백 김태환이 맡았다. 정 감독은 미디어데이에서 김태환과 왼 풀백 김태현의 날카로운 크로스를 히든 카드로 꼽으며 “그 역할이 굉장히 중요하다. 그 위에서 모따의 득점이 이뤄질 것”이라고 기대를 드러냈다.

전임 포옛 감독 체제에서 전북은 적극적인 공중 볼 경합, 그렇게 따낸 볼로 빠른 역습을 전개하는, 이른바 ‘선 굵은 실리 축구’를 펼쳤다. 정 감독은 다른 옷을 입히려고 한다. 스페인 마르베야 전지훈련에서는 선수들에게 전방 압박과 높은 볼 점유율에 기반한 세밀한 빌드업을 주문했다. 그는 미디어데이 사전 인터뷰에서 “볼이 우리 진영이 아닌 상대 진영에서 놀 수 있도록 하는 게 원하는 방향”이라고 설명했다. 측면이든 중앙이든 빠른 템포로 패스를 연결해 마무리하는 방식으로, 수비는 전임 사령탑이 구축한 체제를 유지하면서 공격의 주도권을 더 끌어올리겠다는 구상이다. 다만 완성도에 대해서는 솔직했다. “아직 60% 정도”라며, 선수들이 기존 패턴에 익숙한 탓에 새로운 원리를 익히는 데 시간이 필요하다고 인정했다.

슈퍼컵 트로피에 손을 대지 않은 이유도 밝혔다. 대전을 2-0으로 꺾은 건 맞지만 정 감독은 “이 성과는 작년 성과”라며 “리그에 집중하는 단계에서 트로피를 들고 있으면 김칫국부터 마시는 격”이라고 선을 그었다. 슈퍼컵은 올해 처음 열린 대회로 이전 시즌 K리그1 우승 팀과 FA컵 우승 팀이 맞붙는다. 포옛 사령탑 체제에서 전북이 더블 우승을 차지하면서 리그 2위였던 대전과 경기를 치렀다.

정 감독은 가장 경계하는 팀으로 대전과 FC서울을 꼽았다. 우승을 노린다면 결국 이 두 팀을 넘어야 한다는 판단에서다. 미디어데이에서도 정 감독은 황선홍 대전 감독 쪽 테이블을 의식한 채 대전을 우승 후보로 직접 지목했다. 황선홍 감독은 맞받으며 “전북을 유독 이기지 못했다. A매치 휴식기 전 전북전을 열심히 준비하겠다”고 했고, 양측 간 긴장감은 개막 전부터 팽팽하다.

이강인(25·파리 생제르맹)과 함께 한 2019년 FIFA U-20 월드컵 준우승, 김천 상무 K리그1 2년 연속 3위. 정 감독의 커리어는 성실하게 쌓아 올린 증거들로 채워져 있다. 하지만 서울 이랜드에서 3년 임기 동안 승격 문턱을 넘지 못했다는 기록 역시 지워지지 않는다. 전북에서의 도전은 그 실패 이후 그가 감독으로서 완성도를 입증할 마지막 시험에 가깝다. 목표는 그 스스로 말했듯 “당연히 별 하나”다.