한전, 지난해 영업이익 13조5248억원…“연료 가격 안정화 영향”

창사 이후 역대 최대 실적 기록

한국전력공사의 지난해 영업이익이 13조5248억원으로 집계됐다. 창사 이후 역대 최대 실적이다. 기존 역대 최대 영업이익은 2016년의 12조15억원이었다.

한전은 지난해 연결 기준 영업이익은 전년보다 61.7%(5조1601억원) 증가한 13조5248억원으로 잠정 집계됐다고 26일 밝혔다. 매출은 97조4345억원으로 전년보다 4.3% 증가했다. 4분기 영업이익은 1조9834억원으로 전년 4분기(2조4190억원)보다 18% 감소했다. 4분기 매출은 23조6880억원으로 전년 4분기(23조5291억원)보다 소폭 늘었다.

한전은 지난해 역대 최대 영업이익을 기록한 건 연료 가격 안정화와 2024년 요금 조정 영향, 재정 건전화 노력 때문이라고 설명했다. 액화천연가스(LNG) 평균 도입 가격이 13.4% 감소해 전력 도매가격 성격의 ‘계통한계가격’(SMP)이 kWh(킬로와트시)당 2024년 128.4원에서 지난해 112.7원으로 12.2% 감소했다.

한전은 그러나 역대 최대 실적에도 2021~2023년 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 국제 에너지 가격 폭등에 따른 누적 영업 적자가 해소되지 않고 있다고 설명했다. 별도 기준으로 보면 한전의 부채는 118조원(부채 비율 444%)이다. 차입금 잔액은 84조9000억원으로 하루 이자 비용은 72억원이다.

한전은 지속해서 구입 전력비 절감을 위한 전력시장 제도 개선과 고강도 자구 노력을 추진하고, 다각적인 재원 조달 방안 등을 마련해 나갈 예정이라고 밝혔다. 이어 계절별·시간대별 요금제 개편, 지역별 요금 도입 등 산업계 부담을 고려한 합리적인 요금체계 개편 추진을 검토하고, 재생 에너지 연계와 인공지능(AI), 데이터센터 등 첨단산업 육성에 필수적인 국가 전력망 적기 구축에 모든 역량을 집중할 계획이라고 덧붙였다.