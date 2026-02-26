“올해 코스피 7000 웃돌 것···반도체값이 변수” 현직 리서치센터장이 본 국장 전망

윤석모 삼성증권 리서치센터장 인터뷰

코스피 지수가 26일 전날보다 223.41(3.67%) 오른 6307.27에 마감했다. 전날 6000선을 넘자마자 또 역대 최고가를 경신한 것이다. 올해 두달새 약 50% 상승한 코스피 지수는 반도체주가 견인하고 있다. 올해 삼성전자는 80%, SK하이닉스는 60% 넘게 올랐다. 지난해 이사 충실 의무를 ‘회사 및 주주’로 명확히 한 1차 상법개정, 전자주총 의무화한 2차 상법개정에 이어 자사주 의무 소각을 담은 3차 상법개정까지 통과되면서 국내증시 저평가 요인이었던 기업지배구조가 개선된 것도 증시를 뒷받침하고 있다.



경향신문은 거침없이 뛰는 국내 증시와 한국 기업의 지배구조 등을 진단하고 향후 방향성을 모색하고자 JP모건 등 해외 투자은행(IB)을 거친 윤석모 삼성증권 리서치센터장과 남양유업 감사이자 대표적 지배구조 관련 전문가인 심혜섭 변호사를 각각 만났다.

윤석모 삼성증권 리서치센터장은 “올해 코스피 지수가 7000선을 웃돌 것”이라면서도 “반도체 가격 상승폭 둔화와 금리인하 기조 중단 등이 변수”라고 말했다.

윤 센터장은 지난 24일 서울 서초구 삼성증권 본사에서 진행한 경향신문과의 인터뷰에서 인공지능(AI)발 반도체 강세와 전세계적 유동성 확대라는 두가지 요인이 맞물리며 2년 연속 코스피의 독주를 이끌었다고 진단했다. 그러면서도 올해 하반기엔 미국 중간선거 등의 영향으로 증시 변동성이 커질 수 있다고 내다봤다.

윤 센터장은 이날 ‘파죽지세’ 코스피를 말하면서 반도체 가격을 먼저 꺼냈다. 그는 “지난해 4분기 D램 가격상승 폭이 대략 45%였는데 최근 기준으로 1분기의 예상 D램 가격상승 폭이 76% 정도”라며 “AI에 대해 절실하니 이 가격에라도 재고를 확보해야 하는 것이 유례없는 반도체 이익 추정치 상향을 만들어내고 있다”고 말했다.

윤 센터장은 올해 미국 증시가 휘청하는 데도 코스피 지수가 잘 나가는 배경도 ‘반도체’에서 비롯됐다고 봤다. 그는 “미국 S&P500에선 소프트웨어가 차지하는 비중이 16% 정도지만 코스피는 4.5% 정도”라며 “국내에선 AI의 ‘소프트웨어 대학살’ 우려가 미국시장 대비 덜 반영됐고 하드웨어(수요 증가)에 대한 수혜는 더 많이 받았다”고 말했다. 그는 “이익 추정치로 보면 한달 간 코스피의 12개월 예상 주당순이익은 25% 상향조정됐지만 미국 증시는 1.8%밖에 상향조정되지 않았다”고 설명했다.

윤 센터장은 또한 지금 시장의 유동성을 두고 “너무 뜨겁지도 않고 차갑지도 않은 상황”이라고 표현했다. 그는 “외국인, 개인, 기관 모두가 (메모리반도체)주가가 빠지면 사겠다고 기다리는 양상”이라며 “기다리는 조정은 오지 않는다라는 주식 격언처럼 지금의 랠리가 이 현상을 설명하고 있다”고 짚었다.

최근 외국인이 국내 주식시장에서 10조원 넘게 팔고 나간 것을 두고도 윤 센터장은 “손바뀜 수준”이라고 평가했다. 그는 “외국인은 통상적으로 이익 추세에 동행하는 경향이 있다”며 “아직 외국인이 (대거) 팔고 나간다고 보기엔 어려울 것 같다”고 말했다.

윤 센터장은 올해 코스피 상단이 7000선을 웃돌 것이라고 예상했다. 그는 “지난해 국내 자기자본이익률(ROE)과 내년 ROE를 평균을 내면 13% 정도인데, 비슷한 국가들은 (주가가) 주가순자산비율(PBR) 2배 정도에 거래되고 있다. PBR 2배면 코스피가 7000포인트 초반 수준”이라고 설명했다.

물론 위험 요인은 있다. 윤 센터장은 ‘금리인하 중단’ ‘반도체 가격 하락’ 등이 코스피의 변수가 될 수 있다고 봤다. 그는 “너무 경기가 좋아 금리를 인상해야 한다면 위험자산 가격은 하락할 것”이라며 “연방준비제도(연준)이 최소 두 차례 금리인하를 할 것이란 기대를 반영하고 있는데, 못한다고 하면 시장은 화들짝 놀랄 것”이라고 말했다. 그는 “반도체 가격 상승 폭이 둔화되는 것만으로도 시장에 조정의 빌미를 제공할 수 있다”고도 덧붙였다.

특히 하반기엔 증시 변동성이 커질 것으로 전망했다. 윤 센터장은 “상반기 말로 갈수록 D램가가격 상승폭이 둔화되며 이익 동력 자체는 둔화될 수밖에 없다고 본다”며 하반기 미 중간선거도 앞둔 만큼 하반기엔 증시의 변동성이 확대될 것이라 내다봤다.

윤 센터장은 다만 “과거처럼 올랐다가 지수가 와장창 무너지는 현상은 벌어지지 않을 것”이라며 “ETF 중에선 퇴직연금 등의 자금이 상당히 많이 들어오며 수급 기반 자체가 탄탄해졌고, 반도체 병목 현상이 단기간 해소되기 어렵다”고 말했다.