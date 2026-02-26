“우리 사회 이롭게”…롯데, 맘편한 가족상 신설

롯데가 보건복지부·초록우산과 함께 ‘가족의 가치’를 재조명하는 ‘롯데 맘(mom)편한 가족상’을 신설했다고 26일 밝혔다.

저출생 및 가족 해체 위기 속에서 따뜻한 변화를 실천하며 사회를 이롭게 만드는 개인과 단체를 격려하기 위해 맘편한 가족상을 기획했다고 롯데는 설명했다.

롯데는 출산·양육, 가족 나눔, 가족 다양성 등 3개 부문에서 각각 개인과 단체를 선정해 총 6개 팀을 시상한다.

출산·양육 부문은 모범적인 육아 실천이나 출산 장려 확대에 기여한 사례, 가족 나눔 부문은 가족 구성원들이 함께 나눔을 실천하고 유대감을 강화한 사례를 접수한다. 가족 다양성 부문은 한부모·다문화가정 등 다양한 형태의 가족에 대한 인식을 개선하거나 지원한 사례를 받는다.

신청서는 다음달 4일까지 내면 된다. 수상자는 심사를 거쳐 4월에 발표하고, 시상식은 가정의 달인 5월에 개최한다. 수상자에게는 2000만원의 상금과 부상을 수여한다.

가족상 제정은 롯데의 사회공헌 브랜드 중 하나인 ‘맘편한’의 일환이다. 롯데는 2017년부터 ‘엄마가 편안한 세상을 만들겠다’는 뜻으로 맘편한 사회공헌 사업을 시작했다. 지역아동센터 환경 개선과 정서 교육 프로그램을 지원하는 ‘맘편한 꿈다락’은 100호점까지 열었고, 공공형 실내외 놀이터 조성 사업 ‘맘편한 놀이터’는 최근 32호점을 오픈했다.

롯데 관계자는 “앞으로도 사회적 문제를 공감하고 이를 해결하기 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.