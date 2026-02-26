충남·대전 통합 특별법 보류 후폭풍···서로 책임 떠넘긴 여야

민주당 “보류 책임은 국민의힘” 국힘 “재정·권한 빠진 졸속안” 반박

충남·대전 행정통합 특별법이 국회에서 보류된 이후 지역 정치권의 공방이 격화되고 있다. 더불어민주당과 국민의힘은 서로 책임을 떠넘기며 책임 공방을 벌였다.

민주당 충남도당은 26일 충남도청 앞에서 ‘통합 반대 매향 5적 규탄대회’를 열고 “행정통합 특별법 보류의 책임은 국민의힘에 있다”고 밝혔다. 규탄대회에는 민주당 소속 충남도의원과 각 시·군의원, 당원 등 200여명이 참석했다.

이들은 장동혁 국민의힘 대표와 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장, 홍성현 충남도의장, 조원휘 대전시의장을 ‘매향 5적’으로 지칭하며 “충남의 미래와 발전을 가로막은 장본인”이라고 주장했다.

발언에 나선 김선태 충남도의원은 “행정통합은 충남 발전을 위한 생존 전략”이라며 “도민 요구를 외면하는 결정에 대해 끝까지 책임을 묻겠다”고 말했다.

김희영 아산시의원도 “지자체 재정 여건이 어려운 상황에서 대규모 예산이 제대로 확보되지 못한 채 통합이 추진됐다”며 “통합 논의를 후퇴시킨 책임을 분명히 해야 한다”고 촉구했다.

민주당 충남도당은 이날부터 다음달 3일까지 천막 농성을 이어갈 방침이다.

국민의힘 충남도당은 이날 성명을 내고 “행정통합 보류의 본질을 왜곡하고 있다”며 반박했다.

국민의힘은 “민주당이 재정 확충과 권한 이양 방안이 담기지 않은 특별법을 서둘러 추진했다”며 “통합시 명칭을 ‘대전특별시’ 약칭으로 정하는 등 충남의 위상과 정체성에 대한 고려가 부족했다”고 주장했다.

이어 “충남의 권한과 재정 기반을 강화하는 실질적 통합이 우선”이라며 “지난 1년 반 동안 설계한 통합안에는 매년 약 8조8000억원 규모의 국세 이양과 중앙정부 권한의 지방 이전 로드맵이 포함돼 있다”고 덧붙였다.

국민의힘은 “형식적 통합은 의미가 없다”며 “도민들은 이번 과정에서 드러난 각 정당의 입장을 엄중히 평가할 것”이라고 했다.