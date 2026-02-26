창간 80주년 경향신문

이 대통령, SNS에 “뉴이재명은 덧셈의 정치 산식” 칼럼 공유

본문 요약

입력 2026.02.26 17:06

수정 2026.02.26 17:08

  • 이유진 기자

이재명 대통령이 26일 청와대 구내식당에서 기자들과 식사를 하며 대화를 나누고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 26일 여권 정치지형에 주요 변수로 등장한 뉴이재명 현상과 관련해 “덧셈의 정치 산식이 집권 여당의 내부 갈라치기용 뺄셈의 산식, 권력투쟁의 언어가 됐다”고 지적한 칼럼을 공유했다.

이 대통령은 이날 오후 자신의 엑스에 자신의 신규 지지층을 통칭하는 뉴이재명을 다룬 한 언론사의 칼럼을 공유(리포스트)했다.

해당 칼럼은 이 대통령의 국정 지지층이 이념에 기반한 전통적인 ‘올드 이재명’과 중도 성향의 뉴 이재명으로 구분된다고 분석한 내용을 소개한 뒤 “그런데 해를 넘기며 뉴이재명이 엉뚱하게 소환되기 시작했다”고 지적했다.

칼럼은 이어 “민주당과 조국혁신당의 합당 갈등을 거친 뒤에는 ‘올드 이재명=친문재인(조국)=합당 찬성’ ‘뉴 이재명=‘찐’이재명=합당 반대’로 의미 연쇄가 확장됐다”며 “집토끼에 산토끼의 지지를 더해야 이재명 정부의 국정 동력이 안정적으로 유지될 것이라는 덧셈의 정치 산식이, 집권 여당의 내부 갈라치기용 뺄셈의 산식, 권력투쟁의 언어가 된 것”이라고 했다.

이재명 대통령은 26일 자신의 SNS에 여권 정치지형에 주요 변수로 등장한 ‘뉴 이재명’ 현상과 관련해 “‘덧셈’의 정치 산식이 집권 여당의 내부 갈라치기용 ‘뺄셈’의 산식, ‘권력투쟁의 언어’가 됐다”고 지적한 칼럼을 공유했다. 엑스 갈무리

이 대통령은 칼럼을 공유하며 별다른 코멘트는 하지 않았다. 다만 통상 SNS에서의 공유는 공감의 의미로 통용되는 만큼, 이 대통령이 뉴이재명 현상을 중심에 둔 여권 분열에 대한 우려를 간접적으로 드러낸 것이란 해석이 나온다.

이 대통령은 전날도 SNS에 더불어민주당 일부가 여당과 청와대의 분열을 우려하는 시각을 담은 기사를 공유하며 “과도한 걱정을 기우라고 한다. 당은 당의 일을, 청(청와대)은 청의 일을 잘하면 된다”고 밝힌 바 있다.

이 대통령은 “민주당은 야당의 극한투쟁 등 여러 장애에도 불구하고 국민이 맡긴 일을 최선을 다해 잘하고 있다. 개혁 입법은 물론 정부 지원에도 부족함이 전혀 없다”며 “여당이 할 일을 잘하는 것이 최고의 정부 지원”이라고 말했다.

