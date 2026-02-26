“민주당 의원·전직 도지사 공천권 흔들며 통합 찬성 압박” “‘정동영의 배신자’ 소리도 들어”

유의식 완주군의회 의장, ‘불출마’ 선언 유 의장 “전주·완주 통합 반대 지키겠다” “안호영·전직 도의원 만나 고성 오가” 주장

이재명 대통령의 전북 방문과 타운홀 미팅을 하루 앞둔 26일, 전주·완주 행정통합 논의가 파국 국면으로 치닫고 있다. 통합안의 최종 관문인 완주군의회 의장이 지역 정치권의 실명과 구체적 발언을 공개하며 “공천을 미끼로 한 찬성 압박이 있었다”고 주장하고 차기 지방선거 불출마를 선언하면서다.

유의식 완주군의회 의장은 이날 군의회 브리핑실에서 긴급 기자회견을 열고 “이번 지방선거에서 도의원·군의원 선거에 모두 출마하지 않겠다”고 밝혔다. 그는 “공천 이해관계에서 완전히 벗어나야 외부 권력의 압박으로부터 군의회의 판단과 독립성을 지킬 수 있다고 판단했다”며 “의장으로서 마지막 책임을 지는 선택”이라고 말했다.

유 의장은 지난 23일 오후 지역구 국회의원인 안호영 더불어민주당 의원(완주·진안·무주)과 전 전북도의원 A씨 등 3명을 만났다고 밝혔다. 이 자리에서 A씨 등이 “대통령의 뜻이 통합에 있다”고 말하며 통합 찬성을 요구했고 자신을 향해 “정동영 의원의 배신자”라고 언급하는 등 고성이 오갔다고 주장했다. 정 의원은 전주병을 지역구로 둔 더불어민주당 중진이다.

유 의장은 특히 정 의원과 친분이 깊은 것으로 알려진 A씨가 다른 완주군의원에게 “전략(공천)을 주면 (통합) 찬성할 거냐”고 묻기도 했다고 전했다. 그는 “지방선거를 앞두고 공천권이 언급되는 순간 이는 조언이 아니라 협박이 된다”며 “의회를 중앙 정치의 하부기관처럼 취급하는 행태”라고 말했다.

이날 기자회견은 시작 전부터 진통을 겪었다. 회견을 앞두고 의장실에 머물던 유 의장이 약 1시간가량 밖으로 나오지 못하는 상황이 벌어졌다. 10명의 동료 군의원이 유 의장의 불출마 기자회견 일정을 확인하고 의장실을 찾아가 만류하면서다.

유 의장은 “의원들이 저를 감금한 것은 아니고, 의장실 안에서 물리적 충돌이 있었던 것도 아니다”라며 “불출마 선언을 알게 된 동료 의원들이 안타까운 마음에 의장실에 온 것으로 생각한다”고 말했다.

유 의장은 행정통합 추진 절차에도 문제를 제기했다. 그는 “농업 기반과 재정 시스템에 직결되는 중대한 사안임에도 충분한 검증과 군민 동의 절차가 선행되지 않았다”며 “대통령 방문 일정에 맞춰 밀어붙이는 방식은 정당성을 확보하기 어렵다”고 말했다.

유 의장이 외압 당사자로 지목한 안 의원 등은 이날 관련 입장을 내놓지 않았다. 유 의장은 2026년 6월 임기 종료까지 의장직을 수행하겠다고 밝혔다.