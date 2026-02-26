“쓰는 사람 한 명도 못 봤어요”…배리어프리 키오스크 의무화 한 달, 현장은 ‘먹통’

‘배리어프리 키오스크(장벽 없는 무인 단말기)’ 설치 의무화가 시행된 지 한 달이 지났다. 장애인과 노인도 무인 주문기를 불편 없이 사용할 수 있도록 하겠다는 취지로 시작된 제도지만, 설치된 업장을 찾기 어려웠고 설치돼 있다고 해도 작동하지 않는 경우가 적지 않았다. 의무화된 사실조차 모르는 업장도 있었다.

경향신문이 26일 휠체어를 이용하는 박김영희 장애인차별금지추진연대 상임대표와 함께 서울 시내 매장들을 돌며 실태를 점검한 결과, 배리어프리 키오스크 설치는 더뎠고 이용은 쉽지 않았다.

“영어·일어·중국어 되는데…나는 손도 안 닿네”

서울 종로구 혜화동의 한 생활용품 매장에선 계산대 대신 키오스크 두 대가 놓여 있었지만, ‘배리어프리’가 아니었다. 휠체어를 탄 박김 대표는 화면에 손조차 뻗기 어려웠다. 화면 우측 상단의 ‘직원 호출’ 버튼도 손이 닿지 않았다. 점자나 음성 안내 기능도 없었다.

박김 대표는 “영어·중국어·일본어 옵션은 있는데 나는 손도 안 닿는다”고 말했다. 그는 결국 직원 도움을 받아 립스틱을 결제했다. 직원은 “휠체어 이용 손님은 한 달에 한 명 올까 말까 한다”고 했다.

설치 의무화 한 달…현실은 ‘수도권·공공기관 편중’

개정 장애인차별금지법과 시행령에 따라 공공기관과 일정 규모 이상 민간 사업장은 접근성 기준을 충족한 키오스크를 설치해야 한다. 정당한 사유 없이 이행하지 않으면 3000만원 이하 과태료가 부과된다.

그러나 설치는 더디다. 무인정보단말기 UI 플랫폼에 따르면, 이날까지 전국 배리어프리 키오스크는 1810대에 그쳤다. 서울(553대)·경기(290대) 등 수도권에 집중돼 있고, 대부분 공공기관이나 병원·은행 등에 설치됐다. 일반 식당·카페 등 소규모 매장에서는 찾아보기 어려웠다.

의무화 사실 자체를 모르는 업장도 있었다. 지난 25일 서울역 인근 한 햄버거 프랜차이즈 매장에서 만난 매니저 김모씨(42)는 “(설치 의무 사실을) 전혀 몰랐다”고 했다. 서울 강동구 암사동에서 국숫집을 하는 나현기씨(51)는 “설치된 기기가 배리어프리인 줄도 몰랐다”며 “본사에서 설치해준 대로 썼을 뿐”이라고 말했다.

대형병원서도 배리어프리는 ‘먹통’···“혼자 할 수 있어야 ‘진짜 접근권’”

배리어프리 키오스크가 있어도 장애인 혼자 쓸 수 없는 경우가 적지 않았다. 서울 종로구 서울대병원 각 층에는 배리어프리 키오스크가 한 대씩 설치돼 있었는데, 정면에서는 손이 닿지 않아 휠체어를 옆으로 틀어야 했고, 공간이 좁아 방향을 바꾸는 과정에서 다른 환자들과 부딪힐 뻔하기도 했다.

직원은 “설치된 지 1년이 넘었는데 사용하는 사람은 한 명도 못 봤다”고 말했다. 박김 대표는 “왜 사용하는 사람이 없는지 돌아봐야 하지 않겠냐”며 “매번 도움을 요청해야 하는 환경은 장애인을 ‘항상 도움받아야 하는 사람’으로 낙인찍는다”고 말했다.

“소상공인은 의무화 면제? 국가가 차별 방치해”

장애인 단체들은 소상공인 면제 규정이 사실상 차별을 방치하는 것이라며 지난달 13일 헌법소원을 제기했다.

소상공인들도 현실적인 어려움을 호소한다. 일반 키오스크 가격은 200만~300만원이지만, 배리어프리 제품은 400만~700만원으로 두 배 이상 비싸다. 정부 지원금 최대 70%가 있지만 예산은 한정돼 있다. 서울 마포구에서 카페를 운영하는 윤상훈씨(39)는 “인건비를 줄이려고 키오스크를 들였는데 (배리어프리로) 교체하라면 부담스럽다”고 말했다. 박김 대표는 “비용이 문제라면 국가가 지원을 강화해야지, 접근권 보장을 미루는 이유가 되어선 안 된다”고 말했다.