인천공항 면세점 ‘롯데’ 재입성…전품목 다잡은 ‘현대’ 1위 노린다

인천국제공항 출국장 면세점 신규 사업자로 롯데면세점을 운영하는 ㈜호텔롯데와 현대면세점을 운영하는 ㈜현대디에프가 선정됐다.

관세청 보세매장 특허심사위원회는 26일 회의를 열고 이같은 내용의 인천공항 출국장 면세점 신규특허 심의 결과를 발표했다.

심사 결과에 따라 DF1 구역은 롯데면세점이, DF2 구역은 현대면세점이 운영을 맡게 된다.

두 업체는 각각 보세화물 관리 체계, 법규 준수 등에서 높은 점수를 받았다.

롯데면세점은 이번 신규 사업자 선정으로 지난 2023년 6월 30일 터미널2 주류·담배 매장 영업 종료 이후 약 2년 9개월 만에 인천공항에서 문을 열게 됐다.

롯데면세점 관계자는 “이번에 낙찰받은 사업권 운영을 통해 연간 약 6000억원 이상의 매출 신장 효과가 있을 것으로 예상한다”며 “인천공항공사의 가이드에 맞춰 철저한 인수인계를 통해 여객 불편을 최소화하겠다”고 말했다.

DF2 구역을 낙찰받은 현대면세점은 기존에 취급하던 명품·패션·잡화에 이어 화장품·향수·주류·담배 품목도 취급하게 돼 모든 카테고리를 판매하게 됐다.

인천공항 면세 사업자 중 ‘풀 카테고리’ 사업자는 현대면세점이 유일하다.

롯데·신세계·신라가 1개 구역을 운영하는 데 비해 현대면세점은 총 3개 구역을 운영하게 돼 최다 구역 운영 사업자다.

현대면세점은 이를 통해 연 매출 1조1000억원을 상회하는 인천공항 매출 1위 사업자가 될 것으로 기대하고 있다.

현대면세점 관계자는 “인천공항 대표 면세사업자로서 공항과 함께 면세쇼핑 경쟁력을 한층 끌어올리고, 글로벌 허브 공항에 걸맞은 위상을 갖출 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.