세네갈, 동성 관계 ‘형량 2배’ 법안 발의···“보편적 권리 침해” 비판

동성 관계 ‘최대 10년’ 징역 법안 발의 손코 총리 ‘성소수자 처벌 강화’ 공약 일환 최근 수십명 체포···일부 신원 공개 인권운동가 “공개적 린치”

서아프리카 세네갈에서 동성 간 관계에 대한 형량을 두 배로 늘리는 법안이 발의됐다.

우스만 손코 세네갈 총리는 25일(현지시간) 동성 간 관계를 처벌하는 형량을 현행 1~5년에서 최대 10년으로 상향하는 법안을 발의했다고 AFP통신이 전했다. 법안은 동성 관계를 조장하거나 옹호한 경우에도 3~7년의 징역형을 부과하도록 했다. 유죄 판결 시 최대 1000만CFA프랑(약 2600만원)의 벌금도 내야 한다.

의회 표결 일정은 아직 정해지지 않았다. 다만 손코 총리가 이끄는 정당 파스테프가 전체 165석 중 130석을 확보하고 있어 법안 통과 가능성은 크다는 관측이 나온다.

법 개정 추진은 최근 강화하고 있는 성소수자 탄압의 연장선이다. 이달 초에는 동성 간 관계를 한 혐의로 현지 유명 인사 2명을 포함한 12명이 체포됐다. 익명을 요구한 한 인권 운동가는 AFP에 “전례 없는 일”이라며 “공개적 린치에 가깝다”고 말했다.

2024년 총선을 통해 총리가 된 손코 총리는 동성 관계에 대한 처벌을 강화하겠다고 공약한 바 있다.

인권 전문가들은 세네갈 정부가 차별받지 않을 인간의 보편적 권리를 침해한다고 비판했다. 국제인권단체 휴먼라이츠워치는 세네갈에서 벌어지는 성소수자 탄압이 “평등권과 차별금지권을 포함한 여러 국제적으로 보호된 권리를 침해했다”고 지적했다.