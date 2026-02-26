창간 80주년 경향신문

세네갈, 동성 관계 '형량 2배' 법안 발의···"보편적 권리 침해" 비판

경향신문

본문 요약

서아프리카 세네갈에서 동성 간 관계에 대한 형량을 두 배로 늘리는 법안이 발의됐다.

우스만 손코 세네갈 총리는 25일 동성 간 관계를 처벌하는 형량을 현행 1~5년에서 최대 10년으로 상향하는 법안을 발의했다고 AFP통신이 전했다.

법안은 동성 관계를 조장하거나 옹호한 경우에도 3~7년의 징역형을 부과하도록 했다.

세네갈, 동성 관계 ‘형량 2배’ 법안 발의···“보편적 권리 침해” 비판

입력 2026.02.26 19:35

  최경윤 기자

동성 관계 ‘최대 10년’ 징역 법안 발의

손코 총리 ‘성소수자 처벌 강화’ 공약 일환

최근 수십명 체포···일부 신원 공개

인권운동가 “공개적 린치”

우스만 손코 세네갈 총리가 지난해 10월16일(현지시간) 수도 다카르에 있는 대통령궁에서 바시루 디오마예 파예 세네갈 대통령의 연설을 듣고 있다. 로이터연합뉴스

서아프리카 세네갈에서 동성 간 관계에 대한 형량을 두 배로 늘리는 법안이 발의됐다.

우스만 손코 세네갈 총리는 25일(현지시간) 동성 간 관계를 처벌하는 형량을 현행 1~5년에서 최대 10년으로 상향하는 법안을 발의했다고 AFP통신이 전했다. 법안은 동성 관계를 조장하거나 옹호한 경우에도 3~7년의 징역형을 부과하도록 했다. 유죄 판결 시 최대 1000만CFA프랑(약 2600만원)의 벌금도 내야 한다.

의회 표결 일정은 아직 정해지지 않았다. 다만 손코 총리가 이끄는 정당 파스테프가 전체 165석 중 130석을 확보하고 있어 법안 통과 가능성은 크다는 관측이 나온다.

법 개정 추진은 최근 강화하고 있는 성소수자 탄압의 연장선이다. 이달 초에는 동성 간 관계를 한 혐의로 현지 유명 인사 2명을 포함한 12명이 체포됐다. 익명을 요구한 한 인권 운동가는 AFP에 “전례 없는 일”이라며 “공개적 린치에 가깝다”고 말했다.

2024년 총선을 통해 총리가 된 손코 총리는 동성 관계에 대한 처벌을 강화하겠다고 공약한 바 있다.

인권 전문가들은 세네갈 정부가 차별받지 않을 인간의 보편적 권리를 침해한다고 비판했다. 국제인권단체 휴먼라이츠워치는 세네갈에서 벌어지는 성소수자 탄압이 “평등권과 차별금지권을 포함한 여러 국제적으로 보호된 권리를 침해했다”고 지적했다.

