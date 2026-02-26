[금요일의 문장]우리가 모여 이렇게 물려줄 게 없는 세상

<녹색평론> 편집자문위원, 환경오염은 기성세대가 책임져야 한다는 인식 아래 60대 이상이 모여 만든 '60+기후행동' 대표, '오대산지구시민작가포럼' 대표 등을 맡으며 생태주의 활동가의 면모도 보였다.

이문재는 이번 책 시인의 말에서 "우리가 '시의 마음'을 되찾는다면 이대로 살지는 않을 것이라는 말을 하고 싶었다"고 했다.

시집 제목인 '꿈을 꾸게 하는 꿈이 있다'는 일본 생태주의 시인 나나오 사카키의 말에서 빌려왔다.