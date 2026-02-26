[금요일의 문장]우리가 모여 이렇게 물려줄 게 없는 세상

“모든 생필품이 땅에서 온다는 엄연한 사실을/ 알지 못하는 사람 역시 죄인이다/ 이런 죄인들이 모여 대역죄를 저지른다/ 물려받은 것을 그대로 물려주진 못할지언정/ 물려받은 것보다 더 나쁘게 해서 물려주는/ 이런 사회, 이런 시대, 이러한 문명/ 보름달을 보면서도 기도를 하지 않는 사람/ 아침에 일어나 벌 나비가 날아다니는지/ 살펴보지 않는 사람들……/ 죄지으면서도 죄인 줄 모르는/ 우리가 모여 이렇게 물려줄 게 없는 세상” <꿈을 꾸게 하는 꿈이 있다> 수록작 ‘죄와 벌’ 중, 문학과지성사
이문재 시인의 일곱 번째 시집이다. 관계의 재발견과 생태 보전을 위한 문명 전환을 화두로 삼은 시 92편을 총 4부에 나눠 담았다. 1982년 동인지 ‘시운동’을 통해 작품 활동을 시작한 시인은 <산책시편> <제국호텔> <지금 여기가 맨 앞> <혼자의 넓이> 등에서 산업문명과 자연, 지구로 이어지는 생태적 문제의식을 드러냈다. <녹색평론> 편집자문위원, 환경오염은 기성세대가 책임져야 한다는 인식 아래 60대 이상이 모여 만든 ‘60+기후행동’ 대표, ‘오대산지구시민작가포럼’ 대표 등을 맡으며 생태주의 활동가의 면모도 보였다. 이문재는 이번 책 시인의 말에서 “우리가 ‘시의 마음’을 되찾는다면 이대로 살지는 않을 것이라는 말을 하고 싶었다”고 했다. 시집 제목인 ‘꿈을 꾸게 하는 꿈이 있다’는 일본 생태주의 시인 나나오 사카키의 말에서 빌려왔다.