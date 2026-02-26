창간 80주년 경향신문

도시, 살아남으려면 식물을 닮아라

경향신문

본문 요약

세계의 도시들은 현재 '멸종위기종'이 됐다.

문제가 생기면 이를 피해 재빨리 이동하고 속도전을 통해 해결하면서 지구를 지배해온 동물적 특성은 현재 지구자원 약탈과 생태계 파괴로 이어졌고 기후위기 앞에 무력할 수밖에 없게 됐다.

식물신경생물학자인 저자는 "살아남으려면, 도시는 식물이 되어야 한다"고 외친다.

도시, 살아남으려면 식물을 닮아라

입력 2026.02.26 19:49

수정 2026.02.26 19:50

식물성 도시 피토폴리스

스테파노 만쿠소 지음 | 김현주 옮김

김영사 | 208쪽 | 1만8000원

[책과 삶]도시, 살아남으려면 식물을 닮아라

세계의 도시들은 현재 ‘멸종위기종’이 됐다. 인간의 신체, 즉 동물을 닮은 채 동물의 삶을 반복해왔기 때문이다.

중앙집권적이고 전문화된 도시는 통제하기가 매우 쉽다. 경제와 에너지, 문화, 산업, 교육 등 모든 분야에서 효율성을 끌어내는 장점이 있다. 반면 도시 전체를 파괴하려면 소수의 기관만 제거하면 된다. 뇌나 심장 같은 주요 기관에 작은 구멍 하나만 내도 쉽게 죽는 동물처럼 말이다. 이런 도시들은 ‘대사의 효율’도 낮다. 많이 먹고 막대한 배설물을 남기는 동물처럼 수많은 자원을 소비하고 엄청난 폐기물을 남긴다. 시간이 갈수록 폐기물 처리를 위해 도시가 차지하는 면적보다 훨씬 더 넓은 공간이 필요해진다. 문제가 생기면 이를 피해 재빨리 이동하고 속도전을 통해 해결하면서 지구를 지배해온 동물적 특성은 현재 지구자원 약탈과 생태계 파괴로 이어졌고 기후위기 앞에 무력할 수밖에 없게 됐다.

식물신경생물학자인 저자는 “살아남으려면, 도시는 식물이 되어야 한다”고 외친다. 문제가 생겨도 이동할 수 없는 식물은 있는 자리에서 모든 것을 해결해야 한다. 도망할 수 없는 절박함은 식물을 지구상에서 가장 창의적이고 강인한 존재로 만들었다. 중앙집권적 동물과 달리 식물은 기능을 온몸에 분산시킨 구조를 갖고 있다. 포식자에게 몸의 상당 부분이 훼손되더라도 생존할 수 있고 아주 적은 양의 에너지와 물질도 낭비 없이 사용한다. 폐기물은 또 다른 영양분이 되어 순환한다. 식물의 삶을 적용하고 실천하는 것이 기후재앙 시대를 살아가는 유일한 해법이다. 거창하고 추상적으로 느껴질지 모르나 저자가 제시하는 답안은 단순하고 명쾌하다. 아스팔트로 덮인 도로를 일부 걷어내 나무로 채우라는 것이다. 자동차를 쓸어내자는 식의 과격한 주장은 아니지만 기존의 고정관념과 한계를 넘어서는 발상의 전환을 해보자는 것이다. 초기의 작은 불편을 감수해야 했지만 시간이 지나면서 이를 충분히 상쇄하는 보상을 받고 있는 도시들의 사례에서 희망과 아이디어를 얻을 수 있다.

