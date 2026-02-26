[첵과 삶]사람 ‘갈아넣는’ 기업…조직은 오염된다

월급 받으려다 죽다 제프리 페퍼 지음 | 홍기빈 옮김 21세기북스 | 332쪽 | 2만2000원

장기간 누적된 정신적, 신체적 스트레스로 에너지와 의욕, 감정이 바닥난 상태. ‘번아웃’은 만성 스트레스에 시달리는 현대 직장인의 위기를 대변하는 단어가 됐다. “먹고살자고 하는 일인데, 이렇게 일하다 죽는 거 아냐?” 자조 섞인 농담으로 치부할 게 아니다. 정말 그럴 수도 있다. 월급 받으려다 죽는 사람이 적지 않다.



세계보건기구(WHO)에 따르면 직장 스트레스로 인한 전 세계 사망자는 연간 85만명에 달한다. 중국에서는 매년 100만명이 과로로 사망하고 비교적 복지제도가 잘 갖춰진 유럽에서조차 전체 노동 손실 일수의 60%가 스트레스에 기인한다.



조직행동학 분야 석학인 저자는 유해한 직장 환경이 직원의 건강은 물론 조직의 활력을 어떻게 앗아가는지, 수십년간 축적된 대규모 데이터를 바탕으로 치밀하게 분석한다.



저자는 번아웃은 개인의 성향이나 체력 문제가 아니라 ‘사람을 소모하는 시스템’이 낳은 구조적 결과라고 지적한다. 조직이 개인의 노동을 ‘갈아’ 얻는 대가는 크다. 고강도 노동이 생산성을 높인다는 경영진의 믿음과 달리 과도한 노동시간과 상시적 구조조정, 목표 압박과 지나친 성과 경쟁은 직원의 의욕을 꺾고 작업 성과를 떨어뜨린다. 그뿐만 아니다. 직장 스트레스는 유능한 인재의 이탈을 부르고 이로 인한 채용과 교육 비용 증가, 핵심 역량 악화, 조직 내 냉소주의 확산이라는 ‘보이지 않는 손실’이 재무제표 밖에서 눈덩이처럼 불어난다.



저자는 이 같은 악순환을 환경오염에 빗대 ‘사회적 오염’이라고 부르며 기업이 직원의 스트레스와 건강 상태를 측정하고 이를 관리해야 한다고 강조한다. 사람을 비용이 아닌 자산으로 여기고 직원에게 의사 결정권과 자율성을 부여할 때 조직의 면역력은 물론 수익성도 높아진다는 것이다. 사람을 소모하는 조직에 미래는 없다. 노동자 개인도 건강과 삶을 해치는 환경을 감내하는 것이 아니라 삶의 우선순위를 재정립해야 한다고 조언한다.

