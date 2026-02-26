창간 80주년 경향신문

소유하기, 소유되기 外

소유하기, 소유되기 外

입력 2026.02.26 19:56

[새책]소유하기, 소유되기 外

소유하기, 소유되기

저자는 미술관과 빨래방에서 나눈 일상 대화를 통해 소유에 대해 사유한다. 백인이자 교육받은 여성, 중산층으로서 특권을 자각하며 모순을 동반한 자기 삶을 고백하고, ‘소유’를 통해 자본주의와 노동, 예술의 가치 등의 질문을 소화해낸다. 율라 비스 지음. 김명남 옮김. 열린책들. 2만2000원

[새책]소유하기, 소유되기 外

세 번째 경찰관

제임스 조이스와 함께 현대 아일랜드 문학을 대표하는 작가로 불리는 저자의 유작이다. 사람들이 자전거를 닮아간다며 주민들의 자전거를 일부러 숨겼다가 찾아주는 불법적인 일을 서슴없이 행하는 이상한 경찰관들이 등장한다. 플랜 오브라이언 지음. 이정화 옮김. 을유문화사. 1만8000원

말하라, 침묵이여

독일 문학계의 거장 W G 제발트에 대한 전기. 저자가 제발트의 가족과 지인을 만나 인터뷰하고 미발표 원고와 편지, 연구 논문까지 아우르는 치밀한 문헌 조사를 병행해 썼다. 제발트의 삶은 작품만큼이나 사실과 허구가 뒤섞여 있었다. 캐럴 앤지어 지음. 양미래 옮김. 글항아리. 5만5000원

마나의 편지

고래섬에서 홀로 일상을 보내던 할머니 ‘마나’는 어느 날 먹으려 집어 든 복숭아들이 덜덜 떠는 모습을 본다. 마나가 생김새와 성격에 맞춰 이름을 지어주자 복숭아들은 어린이의 모습으로 재탄생하고 이들의 생활이 시작된다. 제3회 창비그림책상 대상 수상작. 나이 글·그림. 창비. 1만6800원

대문자 뱀

공쿠르상 수상 작가 피에르 르메트르의 미발표 초기작. 파리 한복판에서 부유한 거물이 살해당하며 시작되는 이 소설은 누구도 의심하지 않는 노년의 여성 킬러, 그리고 불완전한 기억이라는 설정을 통해 독자들을 예측할 수 없는 전개 속으로 빨아들인다. 임호경 옮김. 열린책들. 1만8800원

