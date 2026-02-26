우리카드 5연승 ‘5위로’…‘대행’ 박철우의 대반전

“연승보다 매일 매 순간에 집중” 리그 6위에서 ‘봄 배구 사정권’ 중위권 레이스 일대 혼전으로

지금 남자배구에서 가장 뜨거운 팀은 우리카드다. 5라운드를 5승1패로 마쳤고, 25일 6라운드 첫 경기에서도 OK저축은행을 세트 스코어 3-1로 꺾었다. 파죽의 5연승을 달린 우리카드는 OK저축은행을 끌어내리고 5위로 뛰어올랐다. 승점 46점으로 3위 KB손해보험과는 불과 4점 차다. 감독 경질 이후 한 달 반 동안 모든 게 달라졌다. 우리카드는 지난해 12월30일 마우리시오 파헤스 감독을 경질했다. 당시 우리카드는 6승12패, 승점 19점으로 리그 6위에 머물고 있었다. 3위와 승점 차는 12점에 달했다.



지도자 생활을 시작한 지 8개월밖에 되지 않은 박철우(사진 왼쪽) 코치가 감독대행으로 지휘봉을 잡았다. 이후 13경기 10승3패를 달리며 승점 27점을 쌓아올렸다. 이제는 봄 배구까지 시야에 들어왔다. 고비를 이겨내는 힘이 생겼다. 이날 3세트 우리카드는 세트 포인트를 선점하고도 듀스를 허용했다. 전 같았으면 그대로 무너지는 흐름이었다. 그러나 이날 우리카드는 집중력을 회복해 연속 득점으로 3세트를 따냈고, 그 기세로 4세트까지 일방적으로 마무리 지었다.



박철우 감독대행은 “배구라는 게 원래 그렇다. 집중력이 더 높았다면 바로 끝낼 수 있었겠지만, 그런 상황에서 압박감을 이겨냈다는 것만으로도 성장하고 있다는 뜻”이라고 말했다. 그러면서 “(봄 배구는) 당연히 욕심이 나고 선수들도 원한다. 하지만 부담을 빼라고 했다. 연승보다 매일 매 순간을 집중하라고 강조한다”고 했다. 이어 “처음 감독대행을 맡을 때 고민이 많았다. 일주일이 폭풍처럼 지나갔다. 내가 부임해서 특별한 게 있다고 하면 건방진 것 같다. 그저 배구의 기본을 강조한다”고 했다. 선수들도 달라진 분위기를 체감한다. 김지한은 “계속 이겨나가면서 팀이 더 단단해지는 걸 느낀다. 오늘은 승점 6점 같은 경기에서 이겨 더 기쁘다”고 했다.



우리카드발 태풍이 몰아치면서 남자배구 중위권 레이스는 일대 혼전이다. 3위 KB손해보험부터 6위 OK저축은행(승점 45점)까지 승점 5점 이내 4개 팀이 다닥다닥 붙어 있다. 선두 다툼 중인 대한항공과 현대캐피탈, 최하위 삼성화재를 제외한 모든 팀이 봄 배구 티켓을 두고 각축한다. 정규리그 남은 5~6경기 동안 3~6위가 모두 바뀔 수도 있을 만큼 간격이 좁다. 우리카드는 챔피언결정전 직행에 사활을 건 대한항공과 현대캐피탈에도 가장 부담스러운 상대로 떠올랐다. 우리카드는 5라운드에도 두 팀을 연파하며 제대로 상승궤도를 탔다. 다음달 6일과 10일 대한항공과 현대캐피탈을 차례로 만난다. 그 결과에 따라 우리카드의 봄 배구 진출 여부는 물론 우승 후보 두 팀의 희비까지 갈릴 수 있다.

