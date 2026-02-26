오타니 5번째 MVP ‘역사’ 도전에 소토 “내가 따라간다”

50홈런·200탈삼진 달성 땐 ‘예약’ MLB닷컴 “뭘 해도 놀랍지 않아” 메츠 소토 “이길 방법을 찾을 것”

역사적 기록을 잇달아 세운 오타니 쇼헤이(LA다저스·사진)가 이제는 50홈런-200탈삼진에 도전한다.



미국 MLB닷컴은 26일 “이제는 이 투타 겸업 슈퍼스타가 무엇을 해내도 놀랍지 않다”면서 새 시즌을 앞두고 쉽지는 않겠지만 도전해볼 만한 기록 7가지 중 하나로 오타니의 50홈런-200탈삼진을 선정했다. 오타니는 이미 50홈런과 200탈삼진을 해냈다. 2024~2025년 두 시즌 연속 50홈런 이상을 때려냈고, LA에인절스 소속이던 2022년에는 투수로서 219탈삼진을 솎아냈다.



50홈런과 200탈삼진을 동시 달성하는 것은 또 다른 이야기다. 팔꿈치 수술 이후 타자로만 뛴 오타니가 올해 투수로서 풀타임 복귀하는 만큼 다저스가 그의 투구 이닝을 제한할 가능성도 있다. 그러나 MLB닷컴은 “오타니는 상상하기 어려운 업적을 이미 수없이 이뤄냈다. 이런 기록도 충분히 해낼 수 있다”고 기대했다.



오타니가 만약 전례 없는 50홈런-200탈삼진을 달성한다면 개인 통산 5번째 최우수선수(MVP)도 사실상 예약이다. 오타니는 2021~2025년 5시즌 동안 4차례 MVP를 차지했다. 2022년에만 에런 저지(뉴욕 양키스)에게 밀려 아메리칸리그 MVP 2위에 만족해야 했다. 지금 오타니가 뛰는 내셔널리그에는 저지가 없다. 올해도 오타니는 이미 가장 유력한 MVP 후보다. 오타니의 MVP 독식 체제를 누가, 언제 무너뜨리느냐는 최근 MLB의 가장 큰 관심사 중 하나다.



뉴욕 메츠 외야수 후안 소토(아래 사진)가 얼마 전 공개 도전장을 던졌다.



소토는 지난 24일 오타니를 MVP에서 끌어내리고 싶다며 “쉽지는 않겠지만, 오타니를 이길 방법을 찾아야 한다. 그냥 그를 이겨야 한다”고 했다. 그러면서 오타니를 향해 “지금처럼 계속 잘해야 될 거다. 내가 따라가고 있다”고 선언했다.



MLB닷컴은 “소토 역시 결코 평범한 도전자는 아니지만, (투타 겸업인) 오타니를 제치려면 공격에서 오타니보다 훨씬 좋은 성적을 내야 한다”고 적었다. 이어 ‘시즌 초 부진을 피할 것’ ‘도루 기록을 유지할 것’ ‘수비를 개선할 것’ ‘팀을 지구 우승시킬 것’ 등을 과제로 제시했다.



MLB닷컴은 오타니의 50홈런-200탈삼진 외에 바비 위트 주니어(캔자스시티)의 40홈런, 타릭 스쿠발(디트로이트)의 300탈삼진, 메이슨 밀러(샌디에이고)의 탈삼진율 50% 이상 등을 도전해볼 만한 기록으로 꼽았다.

