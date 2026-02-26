강남3구·용산 집값, 2년 만에 꺾였다

이 대통령 “다주택 제재” 실효 양도세 중과 부활 공식화 이후 서울 전체 상승폭도 4주 연속 ↓

서울 강남 3구와 용산구의 아파트값이 약 2년 만에 하락 전환했다. 서울 전체 아파트값 상승폭도 4주 연속 축소됐다.



한국부동산원이 26일 발표한 2월 넷째주(23일 기준) 주간 아파트 가격 동향 조사 결과에 따르면, 서울 아파트값 상승률은 0.11%로 집계됐다.



이는 일주일 전(0.15%)보다 0.04%포인트 줄어든 것으로, 지난해 9월 둘째주(0.09%) 이후 가장 작은 상승폭이다. 이재명 대통령이 지난 1월23일 엑스를 통해 다주택자 양도소득세 중과 시행을 공식화한 이후 서울 아파트값은 4주 연속으로 오름폭이 축소되고 있다.



특히 강남 3구와 용산구는 약 2년 만에 처음으로 하락 전환했다. 하락폭은 강남구(-0.06%)가 가장 컸고, 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%), 용산구(-0.01%) 순이었다. 모두 국내 부동산 시장의 ‘바로미터’로 여겨지는 곳이다.



이들 자치구 아파트값은 2024년 4월 이후 계속 상승해왔다. 정부가 토지거래허가구역 확대 지정을 발표한 지난해 3월 넷째주 단 한 차례 송파구 아파트값 변동률이 -0.03%를 나타낸 것을 제외하고 나머지 모든 주에 아파트값이 올랐다.



전체 자치구 중 주간 아파트값 변동률이 가장 큰 곳은 강서구(0.23%)였다. 이어 영등포·동대문·종로구(0.21%)와 성동·성북·광진구(0.2%) 순이었다.



경기도(0.08%→0.10%)는 직전 주 대비 상승폭이 소폭 확대됐다. 용인시 수지구(0.61%), 구리시(0.39%), 성남시 분당구(0.32%), 하남시(0.31%) 등의 상승률이 높았다.



시장 안팎에선 오는 5월9일로 다주택자 양도세 중과 유예가 종료되고 하반기 정부의 보유세 인상 가능성도 거론돼 당분간 매물 증가에 따른 가격 안정세가 이어질 것으로 전망했다.



박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “서울 부동산 시장을 선도하는 강남 지역 아파트값 하락은 차츰 서울 외곽까지 연쇄적으로 영향을 줄 것”이라며 “양도세 중과 시행 이후에도 주택 임대사업자 매물 등이 계속 나올 가능성이 있다”고 말했다.

