지독한 코골이, 나의 뇌 기억도 지운다

뇌 속에서 노폐물을 제거하는 시스템은 뇌의 신경교세포(Glial cell)가 담당하는데, 이 세포는 우리 몸 속 노폐물을 처리하는 ‘림프계(Lympahic)’처럼 뇌 세포들 사이 통로를 만들어 뇌척수액의 흐름을 조절한다. 우리 몸의 노폐물을 처리하는 ‘림프계’가 뇌에는 존재하지 않는지만 이기능을 신경교세포가 주도하여 뇌의 림프계처럼 작동한다하여 이 두 단어를 합하여 글림파틱(Glymphatic) 시스템, 즉 ‘신경교세포가 주도하는 뇌의 림프 기능’ 이란 뜻의 단어가 사용되고 있다.

그런데 뇌의 ‘청소 기능’으로 불리는 글림파틱(Glymphatic) 시스템이 깊은 수면 과정에서 활성화 되며 뇌 건강을 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다는 사실이 의료계에서 주목받고 있다. 최근 연구에서는 수면무호흡증(Obstructive Sleep Apnea, OSA)이 글림파틱 시스템 기능 저하와 연관될 수 있다는 결과가 보고되면서, 정밀한 수면 평가의 필요성이 더욱 강조되고 있다.

수면무호흡증은 수면 중 상기도가 반복적으로 협착되거나 완전히 폐쇄되면서 무호흡(apnea) 또는 저호흡(hypopnea)이 발생하는 질환으로, 단순한 코골이를 넘어 전신에 영향을 미칠 수 있는 수면호흡장애이며 무호흡이 반복되면 체내 산소포화도가 떨어지고, 이로 인해 교감신경계가 활성화 되면서 미세각성(arousal)이 지속적으로 발생한다. 그 결과 정상적인 수면 구조가 깨 지고, 특히 뇌 회복에 핵심적인 깊은 수면(N3 단계)이 현저히 감소하게 된다.

깊은 수면 단계는 뇌척수액(CSF)의 순환이 활발해지면서 뇌에 축적된 대사 알츠하이머의 원인으로 알려진 베타-아밀로이드와 타우 단백질 등의 노폐물을 제거하는 ‘글림파틱(Glymphatic) 시스템’이 가장 효율적으로 작동하는 시기이다. 그러나 수면무호흡으로 인해 수면이 반복적으로 끊기고 저산소 상태가 지속될 경우, 이러한 뇌 정화 환경이 충분히 유지되기 어렵다. 또한 숨이 막히는 순간은 단순히 공기가 폐로 들어오지 않는 문제가 아니라, 뇌가 스스로를 회복하고 정화할 수 있는 생리적 기회를 상실하는 시간일 수 있다. 이런 상태가 장기간 지속될 경우 인지 기능 저하, 집중력 감소, 기억력 감퇴 등과 같은 신경학적 변화와도 연관될 가능성을 배제할 수 없다. 따라서 반복적인 코골이와 무호흡 증상이 있다면 단순한 생활 불편으로 넘기지 말고, 수면다원검사 등을 통해 정확한 진단을 받는 것이 중요하다.

수면무호흡, 뇌 기능까지 영향

조기 진단과 적절한 치료는 단순 수면무호흡, 뇌 기능까지 영향 수면 중 기도가 반복적으로 폐쇄되는 무호흡은 단순한 코골이의 문제가 아니다. 무호흡 이 심할수록 깊은 수면(N3 단계)은 감소하고, 이는 뇌척수액(CSF) 순환의 장애로 이어질 수 있다. CSF 순환 장애는 노폐물을 청소하는 ‘글림파틱 시스템’이 작동하지 않게 되어, 뇌 건강과 밀접한 관계가 있다. 숨이 막히는 시간은 단순히 호흡이 멈춘 순간이 아니라 뇌가 정화할 수 있는 기회를 잃는 시간이며 무호흡이 반복될수록 깊은 수면이 줄어들고, 이는 뇌 건강에 장기적으로 악영향을 줄 수 있다.

이러한 문제를 정확히 진단하고 적절한 치료 전략을 수립하기 위해서는 수면다원검사 (Polysomnography, PSG) 가 필수적이다.

수면다원검사는 수면 단계 분포, 무호흡·저호흡 지수(AHI), 산소포화도 변화, 각성 지수 등을 종합적으로 분석해 질환의 중증도와 수면 구조 왜곡 정도를 객관적으로 평가하는 표준 검사다. 양압기치료, 구강장치, 수술 등 어떤 치료 방법을 고려하더라도 선행되어야 할 것은 정확한 진단며 수면다원검사를 통해 무호흡의 빈도와 심각도, 깊은 수면 감소 여부를 정량적으로 파악하는 것이 치료 방향을 결정하는 가장 중요한 단계다.

치료 접근과 생활습관 개선

현재 폐쇄성 수면무호흡증의 1차 표준 치료는 Continuous Positive Airway Pressure(CPAP)이다. CPAP은 수면 중 일정한 양압을 지속적으로 공급해 상기도의 폐쇄를 방지하고, 산소포화도를 안정적으로 유지하도록 돕는다. 최근 일부 연구에서는 CPAP 치료 후 수면 구조가 개선되면서 깊은 수면(N3 단계)의 비율이 증가하고, 이에 따라 뇌척수액 순환 환경이 회복될 가능성이 제기되고 있다. 이는 간접적으로 글림파틱 시스템의 기능 개선과도 연관될 수 있는 부분이다.

CPAP 치료를 통해 호흡이 안정되면 반복적인 저산소 상태와 수면 분절이 감소하고, 그 결과 깊은 수면이 회복될 수 있다. 이는 단순히 코골이를 줄이는 차원을 넘어 전반적인 뇌 건강 유지 측면에서도 의미가 있다. 치료 효과를 극대화하기 위해서는 장치 사용의 꾸준함이 중요하며, 동시에 규칙적 인 수면 습관 유지, 체중 관리, 음주 절제 등 수면 위생 개선이 병행되어야 하며 이 러한 종합적인 접근이 장기적인 건강 관리에 도움이 된다.