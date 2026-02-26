카카오·삼성전자 폭파 협박범 구속

‘디스코드’에서 타인 분풀이 목적 ‘이 대통령 살해 협박글’ 혐의도

카카오와 네이버, KT, 삼성전자 등 대기업을 상대로 폭파 협박을 벌인 10대가 구속됐다.



수원지법 성남지원 김주관 영장전담 부장판사는 이날 오전 11시 공중협박 혐의를 받는 고등학생 A군에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 구속영장을 발부했다.



김 부장판사는 “증거를 인멸할 염려가 있다. 피의자는 소년으로서 부득이하게 구속해야 할 사유가 있다”고 밝혔다.



A군은 지난해 12월15일부터 올해 1월5일까지 총 14차례에 걸쳐 카카오, 네이버, 삼성전자, KT, 토스뱅크, 서울역 등에 대한 테러 글을 인터넷에 올린 혐의를 받고 있다.



A군은 가상사설망(VPN) 우회로 해외 IP를 통해 타인 명의로 글을 쓰면서, 피해 회사의 본사 건물을 폭파하겠다거나 최고경영자의 신체에 위해를 가할 것처럼 협박했다. 또 특정 계좌로 거액을 송금할 것을 요구하기도 했다.



A군은 메신저 앱 디스코드에서 활동해왔으며, 비슷한 혐의로 경찰에 붙잡힌 다른 이용자들처럼 디스코드 내에서 사이가 틀어진 이들을 골탕 먹일 목적으로 범행을 지속한 것으로 조사됐다.



A군은 이재명 대통령 살해 협박 글을 올린 혐의도 받고 있다.



앞서 서울경찰청은 A군 등 10대 2명이 지난해 9월4일 119안전신고센터 인터넷 게시판에 이 대통령을 살해하겠다는 글을 작성한 정황을 확인했다.

