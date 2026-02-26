[새책]세상의 종말 外

세상의 종말



브라질 철학자 데보라 다노프스키와 인류학자 에두아루드 비베이루스 지 카스트루가 서구 근대 종말 담론이 인간을 세상의 중심으로 설정해왔음을 드러내며 이를 해체한다. 기후위기 논의와 아메리카 원주민 세계관을 교차시키며, 다른 삶의 가능성을 제시한다. 김은주 옮김. 이음. 2만8000원



인류세와 마르크스



일본의 마르크스주의 학자 사이토 고헤이는 기후위기가 자본주의적 성장과 긴밀히 연결돼 있다고 보고 마르크스를 탈성장 코뮤니즘이라는 대안 원리로 새롭게 읽는다. 무한 성장 논리를 비판하며, 공유와 공공성에 기초한 사회로의 전환을 모색한다. 추선영 옮김. 두번째테제. 2만8000원



대오염의 시대



환경정책 전문가 정선화는 ‘보이지 않는 오염’과 일상을 위협하는 화학물질 문제를 과학적·정책적 관점에서 추적한다. 미세먼지 저감 이후 온실가스의 온난화 효과가 커지는 ‘기후 오버슛’ 등 사례들을 짚으면서 화학 오염 역사와 새 오염원을 설명하고 정책 설계를 제시한다. 심심. 2만1000원



AI 제국: 권력, 자본, 노동



저널리스트 카렌 하오는 실리콘밸리와 인공지능(AI) 산업 전체가 어떻게 권력·자본·이데올로기를 기반으로 ‘제국’처럼 작동하는지 보여준다. 샘 올트먼과 오픈AI를 중심으로 이들이 자원·데이터·저임금 노동을 착취하며 성장해온 과정을 추적한다. 임보영 옮김. 생각의힘. 2만8800원



수학자가 알려주는 증명의 함정



수학자이자 과학저술가 애덤 쿠차르스키는 수학적 세계관을 바탕으로 ‘증명’이 사회를 어떻게 움직이는지, 사람들이 정보를 참·거짓으로 나누는 기준이 무엇인지 등을 파헤친다. 유클리드 귀류법을 노예제 반박에 쓴 링컨 등 흥미로운 사례들을 제시한다. 고호관 옮김. 세종서적. 2만3000원