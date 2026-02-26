창간 80주년 경향신문

울산 버스 노선 헷갈릴 때 AI 정류장을 찾아가세요

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

울산 지역 주요 버스정류장에 대화형 인공지능을 설치해 사용자가 음성으로 노선을 물으면 AI가 답하는 시스템이 구축된다.

주요 사업은 거점형 스마트시티 조성, 울산모아 통합예약 플랫폼 구축 완료, 시구군 차세대 지방행정정보체 구축, AI·디지털배움터 확대 운영 등이다.

공항이나 터미널 주변 주요 버스정류장에 대화형 AI를 도입한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

울산 버스 노선 헷갈릴 때 AI 정류장을 찾아가세요

입력 2026.02.26 21:18

수정 2026.02.26 21:20

펼치기/접기
  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산 지역 주요 버스정류장에 대화형 인공지능(AI)을 설치해 사용자가 음성으로 노선을 물으면 AI가 답하는 시스템이 구축된다.

울산시는 26일 정보화위원회를 열고 이 같은 내용이 포함된 ‘2026년 정보화 시행계획’을 심의·확정했다고 밝혔다.

시는 정보화 부문에서 올해 5개 분야, 총 83개 사업을 추진한다. 전체 사업비는 445억1400만원이 들어간다. 주요 사업은 거점형 스마트시티 조성, 울산모아 통합예약 플랫폼 구축 완료, 시구군 차세대 지방행정정보체 구축, AI·디지털배움터 확대 운영 등이다.

공항이나 터미널 주변 주요 버스정류장에 대화형 AI를 도입한다. 사용자가 음성으로 버스 노선을 물어보면 응답하는 시스템이다. 영어와 일본어, 중국어, 베트남어 등으로도 서비스할 계획이다.

울산 게놈 바이오데이터팜 구축·운영 등을 추진하고, 주거복지사업 누리집 개편, 공공데이터 품질 관리 및 표준화 등에도 나선다. 생활밀착형 AI를 확대하고 데이터 기반 행정체계를 강화할 방침이다. 울산시 관계자는 “일상에서 AI를 체감할 수 있는 도시를 만들겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글