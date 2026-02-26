서울시, 이주비 융자 500억 지원…‘8만5000가구’ 조기 착공

3년 내 85개 구역 정비사업 ‘속도’ 시 “정부에 한시적 규제 완화 건의”

서울시가 정비사업의 속도를 높이기 위해 이주비 융자를 지원하기로 했다.



26일 서울시는 “2028년까지 주택 8만5000가구에 대한 신속착공을 목표로 지원에 나서겠다”고 밝혔다.



시는 ‘이주 단계’에서 어려움을 겪는 사업지를 위해 올해 주택진흥기금 500억원을 편성해 이주비 융자지원에 나선다. 올해 지원 대상은 3개 단지 내외이다.



시공사와 추가 이주비 확보 관련 협의를 거쳤는데도 비용 마련에 어려움을 겪는 곳을 위주로 대상지를 선정한다.



금리는 연 4~5%를 적용하는 방안을 검토 중이다. 향후 관련 예산을 확대할 계획이다.



시는 2028년까지 착공이 가능한 85개 정비사업 구역의 명단과 착공 일정도 공개했다. 착공 물량은 기존 7만9000가구에서 6000가구가 추가된 8만5000가구로 늘었다. 올해 착공 물량 역시 기존 2만3000가구에서 3만가구로 확대됐다.



신속착공은 사업시행인가 등 핵심 절차를 마쳤거나 공정률이 높은 구역을 선별해 실제 착공 시점을 앞당기는 방식으로 진행된다.



시는 85곳을 ‘핵심공급 전략사업’으로 선정해 ‘신속착공 6종 패키지’를 적용한다는 방침이다. 전자총회 비용 지원, 구조·굴토심의 1개월 단축, 이주·해체·착공 단계별 기한에 대한 공사표준계약서 명시 등이 포함된다.



시는 정부의 부동산 규제 강화로 관내 ‘조합원 지위 양도 제한’을 받는 구역이 42개 구역에서 159개 구역으로 늘었다고 밝혔다. 시는 새롭게 규제로 묶인 21개 구역의 경우 정비가 시급한 노후 주거지라고 판단해 정부에 조합원 지위 양도 제한을 한시적으로 완화해달라고 건의할 예정이다.발표회에는 85개 핵심공급 전략사업 조합장이 참석해 이주비, 조합원 지위 양도 제한 등 정부 규제로 인한 어려움과 피해 상황을 탄원서로 제출했다.



오세훈 시장은 “정부에 적극적인 규제 완화를 건의하는 동시에 서울시 차원의 이주비 긴급 융자지원과 치밀한 공정관리를 병행하겠다”고 말했다.

