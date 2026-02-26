4분기 매출 98조원…엔비디아 또 신기록

73% 증가…시장 전망치 뛰어넘어 AI 산업 거품론 당분간 잦아들 듯

엔비디아가 또다시 역대 최고 매출액을 기록했다. 인공지능(AI) 산업 거품론에도 건재를 과시한 것이다.



엔비디아는 25일(현지시간) 2026회계연도 4분기(지난해 11월~올해 1월) 매출이 전년 동기 대비 73% 오른 681억3000만달러(약 98조원)를 기록했다고 발표했다. 이는 시장 전망치(662억달러)를 웃도는 수치다. 영업이익도 개선됐다. 4분기 영업이익은 429억달러(약 61조2000억원)로 전년 동기(220억달러) 대비 2배가량 늘어났다. 연간 매출액도 전년 대비 65% 오른 2159억달러(약 312조원)를 기록해 역대 최고 기록을 갈아치웠다.



분기 매출 대부분은 데이터센터 부문에서 나왔다. 4분기 데이터센터 부문 매출은 지난해 같은 기간보다 75% 오른 623억달러(약 88조9000억원)로, 전체 매출의 약 91%를 차지했다. 게이밍 부문 매출은 전년 동기 대비 47% 늘어난 37억달러(약 5조3000억원)였다.



엔비디아는 향후 매출 전망도 긍정적으로 제시했다. 2027회계연도 1분기(올해 2~4월) 매출은 780억달러로 추산했다. 이 또한 시장 예상치보다 높은 것으로, 중국 매출은 전망치에 포함하지 않은 수치다.



이날 엔비디아는 미국 정부로부터 소량의 H200 칩을 중국에 수출할 수 있는 라이선스(허가)를 획득했다고 발표했다. 하지만 중국 정부가 엔비디아로부터 H200을 사들일지는 아직 불확실하다.



엔비디아가 시장 전망치를 뛰어넘는 실적을 발표하면서 AI 거품 우려도 일시적으로 잠재울 것으로 보인다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 “컴퓨팅 수요가 기하급수적으로 증가하고 있고 ‘에이전트형 AI’의 변곡점이 도래했다”면서 “그레이스 블랙웰은 현재 추론 분야 최강자이며, (차기 제품인) 베라 루빈은 이와 같은 지배력을 더욱 확장할 것”이라고 밝혔다.

