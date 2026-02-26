창간 80주년 경향신문

4분기 매출 98조원…엔비디아 또 신기록

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

엔비디아가 또다시 역대 최고 매출액을 기록했다.

엔비디아는 25일 2026회계연도 4분기 매출이 전년 동기 대비 73% 오른 681억3000만달러를 기록했다고 발표했다.

이는 시장 전망치를 웃도는 수치다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

4분기 매출 98조원…엔비디아 또 신기록

입력 2026.02.26 21:29

수정 2026.02.26 21:30

펼치기/접기
  • 김유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

73% 증가…시장 전망치 뛰어넘어

AI 산업 거품론 당분간 잦아들 듯

엔비디아가 또다시 역대 최고 매출액을 기록했다. 인공지능(AI) 산업 거품론에도 건재를 과시한 것이다.

엔비디아는 25일(현지시간) 2026회계연도 4분기(지난해 11월~올해 1월) 매출이 전년 동기 대비 73% 오른 681억3000만달러(약 98조원)를 기록했다고 발표했다. 이는 시장 전망치(662억달러)를 웃도는 수치다. 영업이익도 개선됐다. 4분기 영업이익은 429억달러(약 61조2000억원)로 전년 동기(220억달러) 대비 2배가량 늘어났다. 연간 매출액도 전년 대비 65% 오른 2159억달러(약 312조원)를 기록해 역대 최고 기록을 갈아치웠다.

분기 매출 대부분은 데이터센터 부문에서 나왔다. 4분기 데이터센터 부문 매출은 지난해 같은 기간보다 75% 오른 623억달러(약 88조9000억원)로, 전체 매출의 약 91%를 차지했다. 게이밍 부문 매출은 전년 동기 대비 47% 늘어난 37억달러(약 5조3000억원)였다.

엔비디아는 향후 매출 전망도 긍정적으로 제시했다. 2027회계연도 1분기(올해 2~4월) 매출은 780억달러로 추산했다. 이 또한 시장 예상치보다 높은 것으로, 중국 매출은 전망치에 포함하지 않은 수치다.

이날 엔비디아는 미국 정부로부터 소량의 H200 칩을 중국에 수출할 수 있는 라이선스(허가)를 획득했다고 발표했다. 하지만 중국 정부가 엔비디아로부터 H200을 사들일지는 아직 불확실하다.

엔비디아가 시장 전망치를 뛰어넘는 실적을 발표하면서 AI 거품 우려도 일시적으로 잠재울 것으로 보인다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 “컴퓨팅 수요가 기하급수적으로 증가하고 있고 ‘에이전트형 AI’의 변곡점이 도래했다”면서 “그레이스 블랙웰은 현재 추론 분야 최강자이며, (차기 제품인) 베라 루빈은 이와 같은 지배력을 더욱 확장할 것”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글