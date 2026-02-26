창간 80주년 경향신문

신동빈 롯데그룹 회장, 카이스트서 명예박사 학위

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

신동빈 롯데그룹 회장, 카이스트서 명예박사 학위

입력 2026.02.26 21:32

수정 2026.02.26 21:35

펼치기/접기
신동빈 롯데그룹 회장(왼쪽)이 지난 25일 이광형 카이스트 총장으로부터 명예박사 학위증을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 카이스트 제공

신동빈 롯데그룹 회장(왼쪽)이 지난 25일 이광형 카이스트 총장으로부터 명예박사 학위증을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 카이스트 제공

신동빈 롯데그룹 회장이 과학기술계와 학교 발전에 기여한 공로로 카이스트(KAIST)에서 명예박사 학위를 받았다. 카이스트는 지난 25일 대전 본원에서 신 회장에게 명예 경영학 박사 학위를 수여했다고 26일 밝혔다.

카이스트는 이날 “신 회장은 급변하는 글로벌 경영 환경 속에서 기업의 지속 가능한 성장을 이끌어온 대한민국을 대표하는 기업인”이라며 “과학기술을 기반으로 한 산업 전환과 사회적 가치 창출을 제도와 실행으로 구체화해온 점을 높이 평가해 명예박사 학위를 수여했다”고 설명했다.

카이스트는 신 회장이 환경·사회·지배구조(ESG)를 핵심 축으로 삼아 책임 있는 경영을 실천해왔고, 기술 혁신 성과가 사회와 사용자에게 실질적으로 확산되는 과정의 중요성을 경영 전략에 반영해온 점도 학위 수여 배경이 됐다고 덧붙였다.

신 회장은 그동안 카이스트와의 산학협력을 통해 과학기술 연구 인프라 조성과 융합 연구 기반 구축에 기여해왔다. 롯데그룹은 카이스트에 140억원 규모 발전기금을 출연해 ‘롯데-카이스트 연구·개발(R&D) 센터’와 ‘롯데-카이스트 디자인센터’를 설립했다. 카이스트는 이를 바탕으로 탄소중립 기술과 에너지·소재, 헬스케어 등 미래 사회 핵심 분야에서 다학제 융합 연구 기반을 마련했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글